Conmociones cerebrales han afectado el rendimiento cognitivo de exjugadores de la NFL: estudio

Diversos estudios han demostrado que los impactos recibidos por los jugadores de futbol americano pueden afectar su cerebro y una reciente investigación encontró que los exjugadores profesionales de fútbol americano que declararon haber sufrido síntomas de conmoción cerebral presentan un más bajo rendimiento cognitivo.

Un estudio dirigido por investigadores del Mass General Brigham, del Hospital McLean y de la Red de Rehabilitación Spaulding, encontró que los exjugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que declararon haber sufrido síntomas de conmoción cerebral durante su carrera como futbolistas obtuvieron peores resultados en una batería de pruebas cognitivas que los no jugadores.

De los más de 350 exjugadores de la NFL que fueron estudiados una media de 29 años después de finalizar su carrera como jugadores, los que declararon haber sufrido síntomas de conmoción cerebral durante su carrera obtuvieron peores puntuaciones en las evaluaciones de memoria episódica, atención sostenida, velocidad de procesamiento y vocabulario.

La investigación hizo un análisis de seguimiento que comparó a los exjugadores con más de 5,000 voluntarios varones de la población general que no jugaban al fútbol profesional, y descubrió que el rendimiento cognitivo era generalmente peor en los ex jugadores que en los no jugadores. Mientras que los ex jugadores más jóvenes superaban a los no jugadores en algunas pruebas, los jugadores retirados de más edad tenían más probabilidades de rendir peor que los controles en tareas cognitivas.

Los investigadores que dirigieron el estudio afirmaron que sus resultados subrayan la importancia de realizar un seguimiento de los síntomas de conmoción cerebral en contraposición a las conmociones cerebrales diagnosticadas en la investigación. Este trabajo también añade pruebas al impacto que una carrera profesional en el fútbol puede tener en la aceleración del envejecimiento cognitivo.

“Estas nuevas conclusiones del mayor estudio de este tipo demuestran que los jugadores de fútbol profesional pueden seguir experimentando dificultades cognitivas asociadas a los traumatismos craneoencefálicos décadas después de haberse retirado del deporte,” dijo la autora principal del estudio, Laura Germine, PhD, directora del Laboratorio de Tecnología de la Salud Cerebral y Cognitiva del Hospital McLean y profesora asociada de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard.

Las conmociones podrían acelerar los declives cognitivos

Estos datos comparativos sugieren que la exposición al fútbol podría acelerar los declives cognitivos relacionados con la edad y producir mayores desventajas a edades más avanzadas, según los investigadores, que añadieron que se necesitan más estudios para realizar un seguimiento del rendimiento cognitivo de los exjugadores a medida que envejecen.

Otra posibilidad es que la mejora de la concienciación y la gestión de los traumatismos craneoencefálicos haya salvado más a los jugadores retirados más jóvenes que a los de más edad. Los investigadores también señalaron que este hallazgo comparativo está limitado por la falta de datos sobre la cognición antes de los traumatismos craneoencefálicos, y que se necesitan más investigaciones que comparen estrechamente a ex jugadores y no jugadores y midan sus rendimientos cognitivos a lo largo de sus vidas.

“Tanto para los exjugadores como para los investigadores, podemos extraer algunas conclusiones importantes de este estudio”, dijo el investigador principal del Estudio sobre la Salud de los Jugadores de Fútbol Americano, Ross Zafonte, DO. “Los exjugadores pueden apoyar su salud cognitiva a medida que envejecen tomando medidas proactivas, y seguir consultando con sus proveedores y educarse sobre los síntomas de lesiones en la cabeza. Para los investigadores y proveedores, estos hallazgos apoyan los esfuerzos para desarrollar formas de mejorar el diagnóstico y definir las secuelas a largo plazo de la conmoción cerebral”, agregó.

También podría interesarte:

Damar Hamlin revela que aún sigue en recuperación tras sufrir paro cardíaco en pleno juego de la NFL

Damar Hamlin de los Buffalo Bills aterra la NFL tras desplomarse de forma dramática a mitad del juego ante Cincinnati Bengals [VIDEO]