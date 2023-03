Lorena Herrera se pasea por la playa con arriesgado vestido transparente para combatir el calor

Lorena Herrera causa admiración en sus fanáticos sin necesidad de lucir su espectacular figura en micro bikinis, pues esta vez bastó un vestido transparente que resaltaba sus curvas, para que perdieran el aliento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante compartió un video en el que se le ve disfrutando de un día en el mar con un coqueto y elegante atuendo negro, acompañándolo de un reflexivo mensaje.

“#¡Feliz viernes mis hermosuras! Por si me lees: La mente siempre quiere tener el control, pensamiento tras pensamiento, pensando en lo que me hicieron, en planes futuros, en cosas sin sentido, lo ya pensado varias veces, pensamientos negativos, de envidia, inseguridad etc. etc., y es que la mente-ego sabe perfectamente que en el momento que cesan los pensamientos entonces surge la conexión con El Ser”, escribió.

En el video publicado destaca el vestido por su diseño de tirantes delgados con una pieza corta debajo y otra larga de transparencias, además se puede ver a Lorena Herrera con sandalias, lentes obscuros y una coleta de caballo para enmarcar su rostro.

En cuanto al maquillaje, la famosa optó por colores neutros en los ojos, para resaltar sus labios a juego con sus uñas de sus pies en tono rojo.

Lyn May criticó a Lorena Herrera por “no bailar”

Recientemente, Lyn May lanzó una serie de críticas hacia Belinda, Laura León y Lorena Herrera, de quien afirmó que a pesar de la amistad que tienen, “no sabía bailar”.

“Lorena es linda, es guapa, tiene ojos verdes. Que me perdone, es mi amiga, la quiero mucho, pero no baila”, añadió la vedette.

¡En exclusiva para #VLA, Lyn May nos comparte los detalles del robo millonario que sufrió en el aeropuerto! 😱🧳📺 #EsViernesYQuiero >> https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/AMqoYNtdPI — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 24, 2023

Te puede interesar:

–Lorena Herrera sacude las redes con un look atrevido desde la intimidad de su habitación | VIDEO

–Lyn May sugiere a Belinda comprarse vestuario nuevo con anillo de compromiso que le dio Nodal

–Enfundada en un modelito con pedrería, Lorena Herrera cautiva las redes en un sensual video frente al espejo