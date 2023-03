Periodista insinuó que Joan Laporta consumió drogas en el Santiago Bernabéu y ahora estaría cerca de ser demandado

El periodista Salvador Sostres estaría cerca de ser demandando por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, luego de que publicara un artículo en un blog personal donde insinuó que el mandatario había consumido estupefacientes en el baño del Estadio Santiago Bernabéu el pasado jueves 2 de marzo.

De acuerdo con información de los principales leídos deportivos de Cataluña, Diario Sport y Mundo Deportivo, Laporta tomaría acciones legales contra el comunicador por sus aseveraciones. Ambos medios manifestaron que el máximo dirigente del Barca denunciará en las próximas horas y, al parecer, no habría intenciones de conciliación con el comunicador.

Tras la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona en la capital de España, Sostres publicó en un largo escrito una especie de reseña sobre la actitud y comportamiento de Laporta en el palco del estadio.

“El jueves en el palco del Bernabéu vi a Joan Laporta destruido. Me dio lástima. Este no es un artículo sobre sus graves mandamientos morales, por decirlo de la forma más delicada, sino un artículo desolado por verlo tan desbocado y herido, con esa ansiedad tan trágica que le está consumiendo y que, si no se detiene, lo matará”, inició.

En la publicación, el periodista criticó y se mostró apenado por los” excesos” del dirigente. Durante varias ocasiones en su redacción, sutilmente insinuó que el presidente blaugrana consumía drogas. “Todos notaron sus constantes visitas a los baños, cómo se inventó y cómo se compensó coludiendo”, destacó.

“Estaba gordo, muy gordo, pero sobre todo hinchado, hinchado como se hinchan los hombres que encadenan un exceso con el otro y que cuando se quedan sin fuerzas deben recreárselas. (…) si no le pone remedio, sólo le esperan o bien una muerte súbita o por un infarto”, complementó.

“Estás a tiempo de dejar los excesos, de desintoxicarte, de llevar una vida más aseada. Tienes que hacerlo por ti, por tus hijos, y por las personas que de verdad te quieren, que desde luego no son las que te ríen las gracias por no perder el favor del presidente”, aseveró.

