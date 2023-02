Joan Laporta estalla contra el presidente de La Liga y lo acusa de tener fobia al FC Barcelona: “Se ha vuelto a quitar la careta”

Joan Laporta estalló contra Javier Tebas, presidente de La Liga y lo acusó de tenerle fobia al FC Barcelona, esto como consecuencia del “Caso Enríquez Negreira”, en donde se acusa al equipo blaugrana de pagar al árbitro para recibir informes de los colegiados que pitarían en los juegos que disputaban. El mandamás del equipo catalán afirmó que no renunciaría a su cargo por darle el gusto a Tebas y recordó algunos hechos en los que el directivo habría querido perjudicar al equipo.

“Debo manifestar que el señor Tebas ya ha vuelto a salir a la palestra. Algunos de ustedes ya nos avisaron que Tebas estaba promoviendo una campaña reputacional contra el Barça y mi persona. Se ha vuelto a quitar la careta“, citó Joan Laporta en una rueda de prensa desde el Spotifu Camp Nou, las cuales fueron reseñadas por Mundo Deportivo.

Laporta asegura que Tebas quiso impedir que Messi jugara en el FC Barcelona

Agregó que Tebas quiso impedir a Messi jugar en el equipo en el año 2005 cuando era directivo del Alavés. “En su trayectoria ya ha mostrado su antibarcelonismo, su fobia contra el Barça. En 2005, estando en el Alavés, no quiso que Messi jugara en el Barça. Ahora nos quiere pasar factura porque en el Barça no suscribimos contrato con CVC y porque queremos jugar la Superliga“.

De igual manera, Laporta se refirió al deseo de Tebas porque abandone la presidencia del FC Barcelona, y ante esa realidad, no piensa dar un paso atrás. “Ahora dice su deseo es que no quiere que yo sea presidente del FC Barcelona. Intenta desestabilizar. Sobre este deseo no le voy a dar el gusto, porque FC Barcelona es de sus socios y socias“.

Contundente contra quién quiera manchar al FC Barcelona

Joan Laporta también aseguró que no dejarían que nada ni nadie esnsucie la historia ni el escudo del FC Barcelona, y ante esta realidad serán contundentes. “Quien se dedique a ensuciar la historia del FC Barcelona tendrá una respuesta contundente. El FC Barcelona, su historia, se la ha construido en base a un fútbol espectacular que le ha llevado a éxitos deportivos“, señaló de manera tajante.

“Nuestros jugadores y entrenadores nos han llevado a la excelencia. Como presidente de esta junta no permitiremos que quieran ensuciar nuestra historia. Recibirán una respuesta contundente“, finalizó.

