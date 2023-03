Horóscopo: qué será de tu semana del 5 al 11 de marzo de 2023

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Su corazón pelea con su razón. Alguien que lo deslumbra o saca de su eje. Ponga distancia con los círculos que frecuentaba.

DINERO. Gastos imprevistos lo obligarán a replanteos. Recibirá apoyo de sus compañeros y eso lo sostendrá.

CLAVE DE LA SEMANA. El orden es prioritario en una etapa de muchos compromisos.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Un vendaval que le hace bien a su psiquis, aunque interferirá con la pareja. Celos y reproches. Tómese tiempo para elegir.

DINERO. Hay trabajo y se siente aliviado. Algo intolerante con aquellos que se equivocan y restan eficiencia.

CLAVE DE LA SEMANA. Sea diplomático, recurra a su natural paciencia taurina.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Deje de lado el análisis. Este período puede ser duro si trata de imponerse a los demás. Alguien distante cambiará de parecer.

DINERO. Sacrifique sin dudar su tiempo libre, ya que en el trabajo habrá oportunidades irrepetibles. Certezas.

CLAVE DE LA SEMANA. Evite involucrarse con sus familiares económicamente.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Encontronazos. Mejor no insista cuando le pongan freno. Tal vez un tercero no sea lo que los aleja sino su necesidad de aislarse.

DINERO. Sus talentos profesionales cotizan mejor y las ventas suben. Punto final a retrasos y molestias.

CLAVE DE LA SEMANA. Sea extremadamente preciso o no lo entenderán.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Recupera la vitalidad y la conexión emocional. Tiempo de disfrutar a pleno y propiciar el encuentro familiar. Amistades.

DINERO. El caos le gana de mano. Oportunidades irrepetibles que pueden perderse en el desorden. Bien en los juegos de azar.

CLAVE DE LA SEMANA. Su brillo genera celos. No se preocupe por el qué dirán.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Algo conmovedor hace temblar sus bases. Ya que estará más vulnerable, conviene evitar la agresividad del entorno. Reencuentros.

DINERO. Llevará a buen puerto lo que se proponga, aunque a fuerza de voluntad. Interesante semana con retrasos menores.

CLAVE DE LA SEMANA. Si le falta experiencia, consulte con gente entrenada.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Estrecha unión en la pareja. Nada como el común acuerdo como para que todo marche perfecto. Menos presión y más comprensión.

DINERO. Deje que su mente se eleve, pero con los pies bien en la tierra. Nuevos contactos conducen a grandes aciertos.

CLAVE DE LA SEMANA. La imaginación es un don. Tómese un tiempo para soñar.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Sea cauto si no sabe bien qué decir o cómo actuar. En su núcleo primario responden amorosamente. No intente dar el primer paso.

DINERO. Etapa de oro para iniciar un negocio. En el debate con socios o colegas superará las diferencias de criterio.

CLAVE DE LA SEMANA. Prohíbase discutir con quien no está a su nivel.

SAGITARIO

24/11 al 21/12

AMOR. Romperá corazones. Con los amigos y la pareja todo bien, aunque con la familia siga estando un poco esquivo. Celebran su encanto.

DINERO. En asuntos prácticos la suerte lo esquiva. Lo bueno es que en su tiempo libre tendrá ideas geniales.

CLAVE DE LA SEMANA. Momento de propuestas nuevas y de vencer resistencias.

CAPRICORNIO

22/12 al 21/1

AMOR. Los cambios actuales lo favorecen. Nuevos bríos en el amor. Tiempo de cuestionar lo que le molesta y tratar de transformarlo.

DINERO. Tome recaudos porque muchos lo respaldan, aunque también habrá gente que le restará su apoyo.

CLAVE DE LA SEMANA. Dé un paso al frente y no un paso al costado.

ACUARIO

22/1 al 21/2

AMOR. Los afectos dicen presente cuando más necesite de ellos. Pasará momentos de crisis, pero la familia lo apoya y la pareja también.

DINERO. Los negocios no irán como pretende, pero lo gestionará bastante bien. Ponga en marcha todo su potencial.

CLAVE DE LA SEMANA. Usted es un innovador así que no copie, sea creativo.

PISCIS

22/2 al 20/3

AMOR. Con ligeros cambios de humor. No se moleste en buscar explicaciones, sólo dese tiempo. Los amigos dan la contención precisa.

DINERO. Enfrentamientos menores con miembros de su equipo. Reconciliarse en breve será para el bien del conjunto.

CLAVE DE LA SEMANA. Haga planes a corto plazo y se abrirá camino.

Por Kirón

