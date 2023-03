Ricardo Arjona abre nueva función en Miami después de rotundo “sold out”

El guatemalteco Ricardo Arjona sigue al ruedo y más fuerte que nunca. Mientras una generación se encanta por los nuevos géneros como el urbano, otra sigue fiel a las canciones de amor y desamor también contadas de una manera particular. Por esto, Arjona agotó en “sold out” rotundo la primera fecha de su gira “Blanco y Negro: Volver” en Miami.

Por esta razón, Ricardo Arjona y Loud And Live (casa productora) ha abierto una segunda fecha al sur de Florida en el Miami–Dade Arena para el 24 de junio de su “Blanco y Negro Tour: Volver”. Pero todo indica que pudiese realizarse en un segundo “sold out” en Miami.

Recordemos que “Blanco y Negro Tour: Volver” comenzó en el 2022 por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Pero desde la arrancada ha estado fuerte como una de las giras más sólidas para un artista latino dentro de los Estados Unidos: Seattle,San Diego, San Francisco, Portland, Austin, Kansas, Mineápolis y Ontario, son parte de las ciudades donde Ricardo Arjona dirá presente. View this post on Instagram A post shared by Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Recordemos desde su concierto online “Hecho A La Antigua“, mismo que rompió récords de streaming, todos han tenido los ojos puestos sobre el intérprete de “Dime Que No”, “Señora de las 4 Décadas“ y de “Si el Norte fuera el Sur”. Hacer inmediatamente después una gira sería un reto grande y parece estar superándose así mismo con éste.

Esto da como un resultado un artista que no le teme a retos y que se renueva cada tanto. Blanco y Negro: Volver Tour está dando mucho de qué hablar. Por esto, les dejamos un video de una de estas presentaciones de Fan de Ricardo Arjona se desnuda en pleno concierto del cantante mientras él la observa como adelanto de su gira.

