Hasta el perro se llevaron durante un robo efectuado en un departamento ubicado en Houston

El Departamento de Policía de Houston informó sobre un robo pocas veces visto, pues un grupo de delincuentes que irrumpieron en un departamento ubicado en Koehler Street en el área militar de Rice, además de llevarse todos los artículos de valor que encontraron, cargaron hasta con la mascota del propietario.

Maria Sganga propietaria del domicilio robado, señaló en una entrevista concedida al canal de televisión KHOU 11 News que el 27 de febrero le vaciaron su vivienda y además se llevaron a su perro Luca.

Gracias a un video grabado por una cámara de vigilancia oculta, se puede observar a tres hombres entrar y salir de la vivienda durante cerca de una hora con varios artículos en sus manos sin temor alguno de ser descubiertos.

Mientras eso sucede se aprecia como el bulldog francés de 5 años sigue a los ladrones hasta moviéndoles el rabo en tono gracioso y amigable.

“Luca está tan acostumbrado a estar rodeado de personas y simplemente darles la bienvenida. Entonces, creo que estaba emocionado de pensar que iba a dar un paseo. Fue increíblemente triste pensar que confiaba en ellos”, señaló la dueña del pequeño animalito.

Al margen de que la policía de Houston abrió una línea de investigación para dar con la identidad de los ladrones para poderlos capturar, Maria Sganga ofreció una recompensa de $2,500 dólares para que le devuelvan al perrito e incluso promete no realizar ningún tipo de pregunta sobre quiénes se lo llevaron.

“Él es mi nieto. Quiero decir, así es como lo llamo. Realmente no me importa cuál sea la situación. No estoy juzgando. Solo quiero que Luca regrese”, señaló a KHOU 11 News.

De acuerdo con datos oficiales, desde año pasado se ha elevado el índice delincuencial en Houston ante la falta de capacidad de la policía para tratar de detener a las bandas organizadas que lo mismo roban inmuebles y asaltan negocios.

Es tal el descaro con que actúan los hampones que ni siquiera se preocupan por cubrirse el rostro cuando son grabados por las cámaras de seguridad.

También te puede interesar:

– Hombre de Texas pierde gran parte de su nariz después de ser atacado por un par de Pit Bulls

– Jueza de Minnesota muere atropellada mientras trotaba durante sus vacaciones en Florida

– Hombre de Arizona encuentra a un gato montés durmiendo en la cama de su perro