Hershey’s anunció dos nuevos productos veganos

La compañía fabricante de chocolates más grande de Estados Unidos, Hershey’s anunció que este mes lanzará a la venta dos nuevos productos, ambos veganos. La iniciativa según la empresa es poder llegar a más clientes.

Las nuevas golosinas, se trata de las famosas tartaletas Reese’s, que en esta presentación tendrán mantequilla de maní de origen 100% vegetal, y su popular barra Hershey que estará realizado con chocolate vegano, sal marina y almendras. La fabricante destacó en un comunicado que ambos productos son hechos con avena que reemplazará a los lácteos.

La gerente de marca de Better For You al interior de The Hershey’s Company, Teal Liu señaló que están entusiasmados por presentar estas deliciosas opciones a base de plantas. “Nuestro propósito es crear más momentos de satisfacción para los consumidores. Esos momentos ahora son más accesibles para los amantes del chocolate que buscan alternativas a base de plantas”, dijo.

Según el comunicado de la compañía, la nueva presentación de Reese’s estará desde este mes en los anaqueles y la barrita Hershey saldrá al mercado el próximo mes de abril, ambos contarán con el sello distintivo de productos veganos.

Hershey’s no es la única fabricante de chocolate que ha introducido versiones veganas de sus producto al mercado. En el 2021, Kit Kat la cual pertenece a Nestlé, lazó la barra de chocolate Kit Kat V y ese mismo año Mondelez Internacional empresa estadounidense adquirió HU compañía que fabrica chocolates veganos.

