¿No puedes dormir? Esto es lo que podría ayudarte, según la última encuesta sobre el sueño de Consumer Reports

Dormir mal puede ser desesperante, y la gente no se lo toma en broma

La mayoría de los estadounidenses mejoraron realmente su sueño gracias a los colchones y las almohadas, pero también con muchos productos no incluidos en los artículos de cama, según nuestra encuesta.

By Joanne Chen

Dormir parece tan sencillo ¡puedes hacerlo con los ojos cerrados! Pero está claro que requiere esfuerzo. En octubre de 2022, una encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports (PDF) preguntó a más de 2,000 adultos estadounidenses cómo habían dormido en los 12 meses anteriores y qué habían comprado o hecho para mejorar su descanso. Nueve de cada 10 estadounidenses afirmaron haber experimentado al menos un problema de sueño en ese periodo. Ocho de cada 10 afirmaron haber intentado una solución, por ejemplo, cambiar su rutina de sueño o comprar ropa de cama. Pero no todos sus esfuerzos dieron los mismos resultados. El sueño es una cuestión muy personal, y lo que funciona para el insomnio de una persona puede no ayudar a otra. Aun así, hemos observado algunas tendencias. A continuación verás algunas de las cosas que nos sorprendieron, y algunas recomendaciones para aumentar las chances de encontrar ese difícil descanso nocturno.

Más del 60% de las personas compró algo para su dormitorio que le ayudara a dormir. Desde pequeñas compras (antifaces, tapones para los oídos) hasta grandes inversiones (aparatos de aire acondicionado, colchones), nuestra encuesta reveló que muchas personas no sólo intentaron cambiar sus hábitos para dormir mejor, sino que también invirtieron dinero.

La ropa de cama encabezó la lista de la compra, con más de una cuarta parte de las personas que compró almohadas, sábanas, mantas o edredones en los últimos 12 meses. Se trata del mismo porcentaje de personas que afirmó haber intentado mejorar su sueño siguiendo un horario de sueño. De hecho, ambos métodos pueden ser muy útiles para mejorar el sueño de muchas personas (más información más adelante).

Si estás buscando una almohada, nuestras calificaciones completas sobre almohadas pueden ayudarte a definir tus opciones; la mejor calificada es ajustable según tu tamaño, tu posición para dormir y tus preferencias.

Coop Home Goods The Original

El aire acondicionado y los ventiladores encabezan la lista de métodos "muy eficaces" para mejorar el sueño. La mejor temperatura para conciliar el sueño es más fresca de lo que la mayoría de la gente cree: alrededor de 65 grados, aunque tu lo puedes modificar. ("Yo recomiendo sobre todo mantenerla por debajo de 72 grados Fahrenheit, lo que te resulte más cómodo", dice el doctor Roy Raymann, consultor especialista en sueño de San Diego). Un aire acondicionado, por supuesto, puede bajar el mercurio hasta esa temperatura de primavera, y un ventilador también puede generar aire fresco, siempre que la temperatura ambiente se mantenga por debajo de los 95 grados Fahrenheit. De hecho, nada menos que el 95% de los encuestados consideró que la compra de un dispositivo de refrigeración había merecido la pena (el 47% lo calificó de "muy eficaz" y el 48% de "un poco eficaz" para conciliar el sueño). Se trata de una valoración un tanto más positiva que la de las personas que tomaron medicamentos recetados para dormir (el 90% dijo que eran al menos "un poco eficaces").

Soleus Air WS3-06E-201

Quizás merezca la pena gastar en cortinas o persianas que bloquean la luz. O prueba con un antifaz para dormir. La luz indica al cerebro que es hora de despertarse; por eso, si estás cansado pero no puedes conciliar el sueño, los productos que bloquean la luz (black-out, en inglés) ambiental pueden ayudar, como descubrieron muchos estadounidenses que los compraron para dormir mejor. En nuestra encuesta, las persianas o cortinas black-out ocuparon los primeros puestos en cuanto a las compras más eficaces para conciliar el sueño, con un impresionante 88% que las calificó de "muy" o " un poco eficaces", apenas por detrás de los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores, y también junto con las máquinas de ruido blanco. ¿No quieres complicarte la vida instalando nuevos accesorios? Prueba con un antifaz para dormir: más de tres cuartas partes de las personas que compraron uno lo consideraron al menos "un poco eficaz" (el 40% incluso lo calificó de "muy eficaz").

Las herramientas de mayor tendencia compradas resultaron a menudo las más decepcionantes. El uso de una aplicación de seguimiento del sueño resultó ser un gran fracaso entre casi la mitad de las personas que la probaron (el 48% dijo que “no es tan eficaz” o “para nada eficaz” para mejorar el sueño). Las mantas con peso sólo funcionaron un poco mejor entre quienes las compraron para intentar mejorar el descanso: el 38% las describió como “no tan eficaces” o “para nada eficaces”. La verdad es que los artículos etiquetados o comercializados como herramientas para el sueño pueden no influir directamente en el sueño, o no influir en absoluto. Un rastreador del sueño puede ser útil para medir las tendencias y ayudar a cambiar el comportamiento -por ejemplo, te das cuenta de que no duermes profundamente los días que trabajas hasta tarde-, pero no hay nada mágico que mejore el sueño per se. Del mismo modo, las investigaciones sugieren que las mantas con peso pueden ser útiles para la ansiedad, por lo que si tu insomnio se debe a otra cosa, la manta te servirá como una cobertura más. Pero si lo que te mantiene despierto por la noche son las preocupaciones, quizá merezca la pena probarla.

Un colchón nuevo puede ayudar a dormir mejor, pero ¿un cubrecolchón nuevo? No tanto. La verdad: no esperes milagros de un cubrecolchón. Si tu colchón está gastado y lleno de bultos, o si ya era de mala calidad, estas capas de mullido o gomaespuma no mejorarán necesariamente tu cama; sólo pueden hacer que un colchón firme pero que aún está en buenas condiciones se sienta mejor, dice Chris Regan, jefe de proyectos sobre colchones de CR. No sabemos por qué, exactamente, algunos encuestados compraron un cubrecolchón (más allá de que esperaban que mejorara su sueño), pero el producto resultó ser una de las compras domésticas más decepcionantes de nuestra encuesta (el 28% dijo que "no ayudaba tanto" o "no ayudaba en absoluto" a mejorar el sueño), después de las mantas con peso. Los que compraron colchones -uno de los cuatro artículos más comprados para mejorar el sueño- se mostraron bastante más satisfechos. Más de un tercio dijo que era "muy eficaz" y cerca de la mitad dijo que era "un poco eficaz" para un total combinado de 84%. Si necesitas un colchón nuevo, prueba nuestra herramienta de selección de colchones para ver cuál se adapta mejor a tu presupuesto y tus necesidades.

Avocado Green

El ejercicio físico o el yoga se encuentran entre los cambios de comportamiento más eficaces para mejorar el sueño. Hacer ejercicio no es necesariamente lo primero en lo que piensa la gente cuando piensa en formas de dormir mejor, pero, de hecho, puede ser bastante eficaz. En nuestra encuesta, casi un tercio de las personas (el 31%) que incorporaron algún tipo de actividad física a su rutina (incluida la práctica de yoga sobre una colchoneta) dijeron que era “muy eficaz” para mejorar el sueño, más que quienes probaron medicamentos de venta libre (el 25% dijo que había sido “muy eficaz” para mejorar el sueño) o suplementos dietéticos para dormir (el 19%). Las investigaciones indican que el ejercicio y el yoga también pueden ayudarte a sentirte menos ansioso en general, y eso puede ser una ventaja a la hora de dormir. Estudios recientes, aunque reducidos, sugieren que hacer ejercicio incluso a última hora de la tarde puede, efectivamente, ayudar a mejorar el sueño.

Otros cambios de comportamiento tampoco son una mala idea. Aunque hacer ejercicio fuerte obtuvo un sólido 83% de los encuestados, que lo describieron como al menos “un poco eficaz”, otras modificaciones de la rutina de sueño no se quedaron atrás. Hubo porcentajes similares de personas que probaron cada una de las siguientes medidas y que también encontraron mejoras en el sueño: cuidar su dieta, como comer comidas livianas o evitar la cafeína antes de acostarse (83%); tomar un baño o una ducha caliente antes de acostarse (81%); seguir un horario de sueño regular (81%); y limitar el tiempo de pantalla (80%). Puede ser abrumador abordar todas estas cosas a la vez, así que empieza por acostarte a la misma hora todas las noches y levantarte a la misma hora todas las mañanas, dice la doctora Maren Hyde-Nolan, psicóloga especialista en sueño de Henry Ford Health, en Detroit. Después, adquiere tantos buenos hábitos como puedas, aunque sólo pruebes una o dos estrategias a la vez. Lo bueno de una táctica conductual es que es gratis, y lo más probable es que, como reveló nuestra encuesta, funcione, al menos “un poco”.

