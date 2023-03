Premios Oscar: qué dicen las apuestas y quiénes se colocan como ganadores de la noche

Restan dos días para que se lleve a cabo la 95° edición de los Premios Oscar, ceremonia que reconocerá a lo mejor de la cinematografía durante el 2022. El Dolby Theatre de Los Ángeles volverá a ser el lugar para que múltiples estrellas de Hollywood y celebridades desfilen por la alfombra roja antes de dar inicio a la entrega de estatuillas.

¿Qué dicen las apuestas sobre los favoritos para llevarse a casa un Oscar?

Las predicciones han incrementado con el pasar de los años. Aunque los eventos deportivos son los principales, otros acontecimientos como los Premios de la Academia no son una excepción para que apostadores dejen sus candidatos.

La categoría principal en apuesta es la de ‘Mejor Película’, según casas de apuestas grandes, el filme favorito en llevarse el galardón es Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes). En ‘Mejor Dirección’, el dúo de los Daniels, Daniel Kwan & Daniel Scheinert, es el favorito en lista de las apuestas.

En el caso de categorías de actuación: Michelle Yeoh figura como la preferida para llevarse el premio a ‘Mejor Actriz’ por su actuación en por ‘Todo a la vez en todas partes’; mientras que para ‘Mejor Actor’ el favorito a llevarse la estatuilla es Brendan Fraser por su interpretación en The Whale.

Para ‘Mejor Actriz Secundaria’ en las apuestas Angela Bassett es la favorita para llevarse la estatuilla; y en el caso de ‘Mejor Actor Secundario’ el principal es Ke Huy Quan.

Los premios Oscar se realizarán el domingo 12 de marzo y se podrán ver en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica en TNT.

8:00 pm: Estados Unidos (hora del este) Perú, Colombia, Ecuador

7:00 pm: México

9:00 pm: Venezuela

10:00 pm: Chile, Argentina, Brasil

2:00 am: España

