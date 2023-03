Madre crea marca de accesorios para mascotas en honor a Lucy, su perrita de compañía

Cuando el cáncer le arrebató a su perrita Lucy en 2019, Judy Roldán se sintió muy deprimida, pero al mismo tiempo su mente se echó a volar pensando cómo sacar su tristeza y honrar a quien había sido su mascota y soporte emocional por 14 años.

“La muerte de Lucy abrió en mí, una caja de emociones y recuerdos. Con su amor incondicional, me había ayudado a superar la pérdida de mi bebé cuando tenía 6 meses de embarazo. Cuando mi esposo me vio tan triste, me regaló a Lucy y a Ricky. Ellos me dieron mucho cariño”.

Ricky se enfermó y murió 6 meses después de la partida de Lucy.

“Lucy fue una enfermera en otra vida porque cuando volví a quedar embarazada, y comencé con los dolores de parto, fue corriendo a despertar a ladridos a mi mamá para avisarle que necesitaba ir al hospital. Después se volvió una protectora de mi bebé”.

Así que a Judy se le ocurrió poner su energía en crear una marca de accesorios para mascotas, y de esa manera honrar a su perrita, una Shih Tzu que definitivamente le robó el corazón.

Lucy Roldán con su perrita Lucy. (Cortesía Lucy Roldán)

“Le puse Lucy’s Treats en honor a la memoria de Lucy, y porque además cada producto se selecciona cuidadosamente, teniendo en cuenta el gusto de Lucy.”

Su primera colección “Baja” contempla cinco diseños y tiene un enfoque cultural influenciado por su atracción por Rosarito, México.

“Yo nací en este país, pero mis padres son nicaragüenses y tengo mucha influencia mexicana porque tengo tíos que son mexicanos, y vivo en BellFlower (una ciudad en el condado de Los Ángeles en la que predomina la población de origen mexicano)”, dice.

Y agrega que constantemente visita Baja California y Rosarito porque la playa le encanta.

La primera colección de Lucy’s Treats contempla collares, correas, arneses, ponchos, llaveros y pulseras que combinan el aspecto cultural, la funcionalidad y durabilidad.

“Todo lo que he diseñado se lo he probado antes a mis perros. Ahora tengo una nueva pareja, Danny, un maltipoo y Rose, un cocker spaniel; y me gusta ver y comprobar que se sientan cómodos con mis diseños antes de ofrecerlos al público para la venta”.

Judy Roldan apasionada de las mascotas. (Cortesía Judy Roldan)

Sus collares están elaborados con materiales suaves como poliéster, lana e hilo; y están disponibles en varios tamaños, colores y patrones.

“La calidad es excelente, se pueden lavar y los precios son competitivos y hasta más baratos”.

Las correas – explica Judy – están diseñadas para un mejor control, seguridad y comodidad a la hora de sacar a caminar al perro.

Y los ponchos, su última creación, han sido diseñados no solo para mantener a las mascotas calientitas en los días invernales sino también secos cuando llueve.

“También he creado pulseritas para los dueños que hacen juego con los collares y correas de las mascotas”.

Judy dice que si bien la idea de crear su marca de accesorios, la tuvo en 2019 cuando fallecieron sus queridas mascotas, la pandemia atrasó sus planes de comercialización no así la creación de sus diseños y la búsqueda del fabricante.

“Durante la pandemia todo fue muy despacio. El año pasado abrí un sitio web, pero no fue sino hasta este año, en enero, cuando me he metido de lleno, yendo a eventos pop up (emergentes) a vender”.

Y cuenta que acaba de estar en un evento de la organizaciones de mujeres latinas, HOPE donde le fue muy bien.

“Se me vendieron bastantes accesorios”.

Danny, un maltipoo. (Cortesía Judy Roldán) Rose, una cocker spaniel. (Cortesía Judy Roldán) Mascotas con ponchos

El sueño de Judy es que un día sus accesorios se vendan en las grandes tiendas de productos y accesorios para mascotas.

“Quiero que la gente conozca una marca que junta la cultura con el amor por los perros y gatos”.Judy quien trabajó para la agencia de hogares de crianza Niños Latinos Unidos, y ahora es miembro de la directiva, dice que quiere crear un programa para que los menores puedan ser acompañados por perros de apoyo emocional durante las primeras reuniones de reencuentro con sus padres biológicos.

“Esos primeros encuentros después de la separación de sus padres son muy duros para los niños. Gritan y lloran porque aunque sus padres no sean el mejor ejemplo para ellos no dejan de ser sus padres y ellos los aman. Por eso pienso que si se hacen acompañar por mascotas de compañías, les puede dar cierto confort en esos momentos difíciles”.

Sarai, hija de Judy Roldán con su perrito Danny. (Cortesía Judy Roldán)

Judy quien hoy es una madre soltera, agrega que su hija Sarai que ahora tiene 15 años creció entre perros, sintiendo mucha compasión y amor por ellos.

“Quiere ser veterinaria, y le he prometido que con lo que venda de Lucy’s Treats saldrá para mandarla a la escuela de veterinaria”.

También planea donar el 5% de sus ganancias a los dueños de perros de terapia para que puedan ayudar a mejorar la salud mental y el bienestar de los niños de crianza.

Para conocer más de los productos de Lucy’s Treats visita su página web: https://www.lucystreats.com/

También puedes adquirir sus accesorios, al visitar su página en Instagram: Lucy’s Treats.

