Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de marzo de 2023.

Aries

No guardes rencores por quienes te fregaron la vida en el pasado, a la shingada y bye con sus vidas. Amores del pasado comenzarán afectar tu presente pues empezarás a sanar dichas heridas. Amistades se van otras regresan pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas. No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles. No juzgues a las personas y menos si desconoces el camino que recorrieron. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas.

Tauro

Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale shingazos para lograr tu meta y objetivo. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas. No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa con más fuerza posibilidades de revivir la llama del amor, no confíes nuevamente, mantén siempre la guarda para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. Haz empezado a quererte más, sin duda alguna fueron necesarios los golpes que la vida te puso ya que gracias a eso tu corazón está más protegido y no te será facil caer en las manos de gente pendeja que quiera dañarte. Continua cerrando ciclos y dale para delante, no te compliques la existencia y ve tras tus sueños y metas sin importar lo que otra gente diga o piense sobre ti. Cuida mucho tu forma de ser ante las personas que quieres pues estarás algo altanero o altanera en estos días al punto que puedas llegar a dañar a gente que ni la debe ni la teme. Un nuevo amor está por entrar a tu casilla o ya entró desde hace algunos días, comenzarás a sentir un sentimiento jamás antes sentido, pues la necesidad de tenerle te hará cometer algunas locuras que son justificables.

Géminis

Date la oportunidad de mandar al carajo todo eso que te detiene o te a fregado la existencia, date tiempo para estar solo o sola y disfrutar tus días, invierte tu tiempo en ti y en tu familia y conócete más, aprende a vivir en soledad para que vivir en compañía no sea una necesidad. Tiempo al tiempo, si estás pasando por una situación complicada y sientes que no avanzas, necesitas pensar bien las cosas y esperar que la tormenta pase, estas muy lastimado o lastimada y a causa de eso muchos de tus planes no te han salido como esperas. Eso que esperas de los demás es precisamente lo mismo que esperan de ti, da en la medida de lo que recibes y no te pierdas en ese camino. Las oportunidades muchas veces no regresan, sino aprendes agarrar lo que la vida te da y ofrece ahora olvídate que el día de mañana vuelva a pasar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, no temas a algo nuevo pues ahí quizás está la clave para que las cosas resulten de manera distinta y como tu esperas, cuídate de dolores en la espalda y cuello pues te harán pasar un mal rato. Una ex pareja de amistad puede que te busque para que le ayudes a regresar con tu amigo o amiga, no te metas en esos problemas que cada quien se haga garras con sus cosas, tu ahorita no estás para resolverle la vida a nadie sino la tuya. Posibilidades de que subas de peso en estos días, te has descuidado mucho, necesitas ponerte las pilas e invertir más tu tiempo, energía y dinero en tu bienestar físico.

Cancer

Recuerda que el karma nomas te anda siguiendo y tarde o temprano puede cobrarte la shingada factura. En la medida que busques encontrarás, pero muchas veces lo incorrecto y solo saldrás lastimado o lastimada, déjale al tiempo que se encargue de poner en tu camino a la persona y amistades correctas. Llegará una persona en próximas fechas que ya conocías hace tiempo, solo que ahora comenzarás a sentir un cariño distinto, pues empezarás a sentir lo que viene siendo amor. A veces te sueles dar aires de pureza y sentir que nadie te merece, está bien esa actitud pero ten en cuenta que puedes meterte en problemas o de plano quedarte bien inche solo o sola, necesitas trabajar más en tu humildad, eres una persona muy capaz y muy humana y no se anda con rodeos pero algunas ocasiones te dejas influenciar por tus amistades adquiriendo conductas que no son tuyas, no pierdas tu corazón y tu esencia por otras personas. A la fregada la gente endeja que te quiere shingar, no des terceras oportunidades o solo te arriesgas a que te vuelvan a fregar una y otra vez más, necesitas dejar en claro hacia donde vas y como lo conseguirás porque si bien es cierto que traes shingos de planes y metas también es cierto que nomas lo dices pero no haces ni madres para cumplirlo, ponte ya las pilas y comienza cumpliendo tus metas que te propusiste al iniciar el año, no confundas tus sentimientos y si esa amistad realmente te gusta pues éntrale sino no juegues con sus sentimientos.

Leo

Un amor del pasado regresa a tu casilla te darás cuenta que ya está más que enterrado, haces bien en cerrar ese ciclo pues solo así podrás avanzar al futuro. No des pie a chismes que pueden presentarse en estos días, no sigas el juego, es preferible que ignores esos comentarios y sigas tu camino. No temas a lo que venga, ponte de pie y enfrenta el shingazo, te haz caído un chorro de veces y has salido victorioso o victoriosa en la mayoría de las veces, no permitas que situaciones endejas y mínimas te causen daño pues has enfrentado retos peores. Un viaje se aproxima y posibilidades de convivencia familiar, dale duro al trabajo pues te va ayudar a resolver unas situaciones económicas que estabas enfrentando. Una oportunidad en el amor se te presentará en próximas fechas, hay posibilidades que sea con una persona que ya tiene una relación, recuerda que con la vara que midas serás medido o medida, no hagas lo que no quieras que te hagan. Después de la tormenta viene la calma, así dicen y es neta, así que ya levántate y ponte las pilas que si tu no lo haces nadie más lo va hacer por ti, deja de quejarte de la vida que tienes o llevas y comienza a trabajar para lograr lo que tanto buscas y anhelas, no confundas tus sueños o metas ni los eches a perder para poder cumplir los de otras personas, piensa más en ti antes de pensar en el ser amado o en amistades.

Virgo

Aprenderás a ver la vida de manera distinta pues se presentará una situación muy perra que te va hacer reflexionar, cuida mucho tu manera de ser y desarrollarte ante la sociedad pues hay personas que están al tanto de tu vida esperando a que cometas el primer error para shingarte. A la shingada gente falsa y sin que hacer, no hagas caso a comentarios que hagan sobre tu familia, recuerda que la última percepción la tienes tu pues eres quien mejor los conoce. No temas a las nuevas oportunidades, en la medida que te lances o arriesgues por ellas será en la medida que consigas eso que tanto haz buscado y quieres para ti. Ten cuidado con la subida de peso pues estará a la orden del día. Se aproxima una fiesta en la cual te la pasarás de lo mejor. Dolores musculares y de cabeza en esta semana a causa de estrés o preocupaciones pendejas que ha estas alturas ya no deberían de quitarte el sueño. Si tienes tiempo soltero o soltera y no haz logrado concretar nada, ten presente que el amor a veces hay que buscarlo y con esto me refiero a que encerrado o encerrada en casa no va llegar, sal a divertirte con tus amistades y que te valga el mundo, no dejes ir los mejores años de tu vida, pues estás por conocer a una persona que te va cambiar la percepción que tienes sobre el amor. No te confundas en tus sentimientos, no veas al ser amado sin defecto o te podrás caer de la nube, velo tal cual sin disfraces así el golpe no será tan fuerte.

Libra

No permitas que los recuerdos del pasado destruyan tus posibilidades del presente, aprende a soltar y dejar ir, sabes perdonar pero no olvidas errores, no permitas que ninguna persona en este ciclo que iniciaste hace algunos días shingue tu buena voluntad y energía, tienes la capacidad y las posibilidades de lograr grandes cosas si te lo propones pero en la medida que te esfuerces y vayas por ellas será en la medida que logres concretarlas y cumplirlas. Nuevas amistades llegan a tu vida, muchas de ellas serán amistades para siempre otras solo llegan ayudarte a cambiar un aspecto de tu vida que requieres aprender o mejorar, cuando menos lo acuerdes se irán, que no te duela esa separación, pues han cumplido su meta y objetivo y tienen que retirarse. No permitas que otras personas intenten cambiar tu manera de ser o pensar, te vas encontrar con varias personas a las que no les parece la manera en que te desenvuelves, mándalos a la tostada, no cambies para dar gusto a nadie más que a tu madre o padre, tu esencia es algo que te costado un shingo construir y quien te quiera tendrá que aceptarte tal y como eres. No permitas que la vida se te vaya en pequeñeces o shingadera y media, aprovecha tu tiempo y disfruta. Cuídate de escándalos o malos entendidos en las redes sociales pues podrías meterte en un problemón y en caso de tener pareja salir perjudicada.

Escorpio

Te espera una semana muy intensa con altas y bajas días en que te levantarás con el pie izquierdo pero conforme pase el día te sentirás mejor, trata de sacar los pendientes que puedas esta semana pues próximamente vienen unos días de mucho estrés por parte del trabajo. Ten cuidado a quién le muestras tu corazón y tus sentimientos pues te expondrás a que te vuelvan a jugar el dedo en el hocico. Si tienes relación y sientes incomodidad o ya de plano no te sientes agusto y el amos se ha terminado, en próximas fechas empezarás a sentir atracción por otra persona que conociste lo cual te va hacer cambiar los planes que tenías con tu actual pareja, no lastimes a las personas y desde un principio deja en claro hacia donde te diriges y qué es lo que quieres de cada uno de ellos/ellas. Si sientes necesidad de ver a esa persona que en el pasado te dañó la existencia, hazlo, pero que sea solo para cerrar de una vez ese ciclo, no sigas amargándote por algo que ya fue y nunca más serán necesitas aprender a valorarte y quererte y sobre todo darte cuenta que no necesitad a nadie pa ser bien feliz. En lo que respecta al amor ten desconfianza hasta de tu sombra pues en estos días empezarás a sentir un cariño o necesidad de alguien, sin embargo puedes salir lastimado o lastimada pues esa persona es algo mentirosa e hija de la chingada, no te confíes y mantén la guardia bien puesta para evitar que te dañen.

Sagitario

Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere a su lado o solo te llena de reproches más seguirás ahí aferrándote, recuerda que algunas veces entre más mal nos traten más seguimos ahí y cuando aprendemos a mandarlos a la shingada es cuando regresan rogando tu atención pues bien que les hace falta. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado shingandote la existencia. Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Si tienes un amor oculto es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos. Viene un viaje y reunión con amistades. Pérdidas de objetos en puerta, una situación se aproxima la cual te va hacer ver la vida distinta, eres muy de que necesitas que la vida te parta la madre para que reacciones y aprendas a valorar lo que de verdad importa, no temas a los cambios y nuevas oportunidades, ten presente que si ya una vez sufriste has aprendido a cómo salir de esas situaciones y no volverán afectarte de igual forma. Cuida mucho tus ansias pues estarás comiendo un shingo al punto que aumentarás de peso.

Capricornio

No esperes que Dios o la vida te pongan en una situación más dura para que reacciones y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor, es momento de ver las cosas de manera distinta, es momento de pensar más en ti y en tu bienestar, de soltar aquello que te ha mermado la existencia y te ha metido en las tristezas. Tu carácter fuerte es bueno en algunas ocasiones para aprender a poner en su lugar a las personas que quieres sobre pasarse contigo. A veces muestras una cara feliz ante el mundo, cualquiera que te vea pensará que tu vida está llena de éxito, felicidad y amor más sin embargo, solo tú sabes lo que dentro de ti sucede, hay muchas tristezas en tu corazón que no te han dejado avanzar y salir adelante, guardas rencores muy añejos que te han obscurecido el corazón, no sigas ahí, aprende a perdonar y olvidar pues la vida se te va de las manos poco a poco. No vuelvas a confiar en nadie y si lo haces que sea porque te han dado motivos y hechos para hacerlo. Te viene un dinerito extra que te ayudará un chorro en una deuda que te ha quitado el sueño en las últimas semanas. No permitas que nadie te dañe y vea en el suelo, ponte las pilas y cambia de actitud pesimista que si te lo propones puedes lograr muchas cosas. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor.

Acuario

Poco a poco comenzarás a rencontrar esa tranquilidad que tanto te ha hecho falta, te has esforzado mucho por lograr tus sueños y tus metas están por consolidarte, es momento de mandar a la fregada todo eso que te ha hecho sentir de la shingada o no te ha dejado avanzar, a veces caes en cuestiones bien bipolares y eso a la larga te afecta mucho pues tomas decisiones en los momentos inadecuados. Ten cuidado con lo que piensas pues estás en una etapa en la que todo se te pudiera cumplir sobre todo las cuestiones negativas. En la medida que avancen los días habrá momentos en que te sentirás de la shingada pues extrañarás a una persona que ya no está a tu lado pero que sin embargo aún te recuerda. A la tostada amores baratos, no estás para perder tu tiempo con quien no es capaz de entregarse al cien. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu piores nada. Aprende a recibir las oportunidades que te brinda la vida, no estás para dejar ir nada pues quizás jamás regrese. Visualiza hacia donde te diriges y qué estás haciendo para lograr tus metas, una persona de tu pasado no dejara de fregarte y dañarte la existencia necesitas cortar todos los caminos que te pudieran llevar a esa persona pues podrías entrar en una etapa en la cual te vuelvas a dañar.

Piscis

Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la fregada a esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la tostada, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la chinga y va creando una bomba de tiempo. Atiende más a u familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va dar donde más te duele. Aguas con tu trabajo pues hay un ambiente algo tenso por chismes y malos entendidos, tu dedícate a lo tuyo y que el mundo ruede. Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y se le hechas ganas al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que te caracteriza, eres una de las personas de los signos que no nació para rogar, ni para que te escojan, ponte las pilas y no mendigues atención, ni cariño ni amor por alguien que no lo merece. Mantén la guardia puesta y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien inche enamorado o enamorada.