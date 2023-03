“Igualar al ‘Tuca’ y a Vucetich”: ‘Nacho’ Ambriz llega a 400 juegos en la Liga MX, pero aún desea cumplir más objetivos en México

Toluca no tuvo piedad ante Mazatlán, motivo por el cual se llevó tres puntos en la Fecha 11 del Clausura 2023. No obstante, en el encuentro, también se vio como es que Ignacio Ambriz llegó a los 400 partidos dirigidos en la Liga MX.

En rueda de prensa, al ser cuestionado sobre este logro, Ambriz reveló que desconocía dicho dato, pero dejó saber al mismo tiempo que desea seguir e igualar los registros de sus referentes dentro del fútbol mexicano; Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y Víctor Manuel Vucetich.

“No soy mucho de estadísticas, no me entero. Hay buenas cosas y muchas malas también, fracasos, curar heridas, levantarte y seguir trabajando. Me gustaría algún día poder igualar al Tuca y a Vucetich que siguen sumando partidos, son gente que admiro y respeto mucho. Espero poder conseguir esos números que ellos tienen”, dijo en conferencia de prensa en el Nemesio Diez tras la victoria de su equipo.

Por otro lado, al hablar sobre el resultado del compromiso ante Mazatlán, el técnico pidió mantener la calma, pues dejó saber que las goleadas puede hacer pasar desapercibidos ciertos errores que no se pueden permitir ante otros rivales.

“Cuando terminas ganando con marcadores abultados pareciera que todo está bien, que has jugado bien, pero siempre trato de tener los pies sobre la tierra. Bajamos intensidad y pensamos que con el 1-0 podíamos estar más tranquilos y no, no me gusto y se los comenté, cualquier adversario es complicado“, detalló el estratega.

Números de Ambriz en la Liga MX

El entrenador de 58 años, ha dirigido en diferentes equipos, en los que resaltan las Chivas, América, Necaxa, Puebla y Querétaro. Además, estuvo en San Luis, León y en Toluca, muchos equipos que le han ayudado a alcanzar la gran cifra que posee en México.

