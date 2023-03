60% de los alimentos en Estados Unidos contienen aditivos poco saludables

La mayoría de la comida que se consume en los Estados Unidos contiene químicos adicionados que resultan poco saludables para los consumidores, de acuerdo con una reciente investigación.

Un nuevo y preocupante estudio revela que la mayoría de los alimentos que compran los estadounidenses (el 60%) contienen aditivos artificiales, como conservantes, edulcorantes y colorantes o aromatizantes. Y lo que es peor, estos niveles representan un aumento del 10% desde 2001.

El estudio demuestra que la prevalencia de los aditivos alimentarios está aumentando de forma importante. Por ejemplo, la cantidad media de aditivos en alimentos y bebidas añadidos por los fabricantes ha aumentado significativamente entre 2001 (3.7) y 2019 (4.5).

Si bien los aditivos alimentarios pueden prolongar la vida útil y mejorar la palatabilidad, sus consecuencias para la salud no se comprenden completamente, asegura la investigación publicada en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics por Elsevier.

“Nuestra investigación muestra claramente que la proporción de alimentos ultraprocesados con aditivos en los carritos de la compra de los estadounidenses aumentó significativamente entre 2001 y 2019. Observamos esta tendencia en todas las categorías de alimentos y aditivos”, señaló la investigadora principal Elizabeth K. Dunford, de la Escuela Global de Salud Pública Gillings, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, y autor de la investigación.

En 2019, más de la mitad de los alimentos y bebidas envasados comprados por los hogares estadounidenses contenían tres o más aditivos. Además, y quizás lo más preocupante, un porcentaje un 22% mayor de las compras de alimentos para bebés eran ultraprocesados y contenían aditivos.

“Estos hallazgos nos dan motivos de preocupación, dada la creciente evidencia que vincula el alto consumo de alimentos procesados con resultados adversos para la salud“, señaló el Dr. Dunford, y agregó que los investigadores observaron una tendencia positiva, una disminución en el uso de sabores añadidos en refrescos carbonatados.

Estadounidenses comen cada vez más alimentos ultraprocesados

Los consumidores estadounidenses compran más de 400,000 alimentos y bebidas envasados diferentes cada año en las tiendas de comestibles, y constantemente se añaden nuevos productos a los estantes. El aumento de alimentos ultraprocesados significa que los estadounidenses consumen más azúcar, sodio y grasas saturadas.

“Dado que los fabricantes producen alimentos y bebidas con un número cada vez mayor de aditivos, es más importante que nunca saber qué contienen los alimentos que compran y consumen los estadounidenses“, comentó el investigador principal del estudio, Barry Popkin, catedrático distinguido del Departamento de Nutrición de la Escuela Mundial de Salud Pública Gillings y del Centro de Población de Carolina, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EE.UU.).

Este es el primer estudio que examina lo que compran los consumidores estadounidenses -en lugar de basarse en la ingesta declarada de alimentos y bebidas- para evaluar la exposición a los aditivos alimentarios de los alimentos ultraprocesados, lo cual es esencial para evaluar su papel en los riesgos adversos para la salud asociados.

