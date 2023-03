Randy Arozarena se pronuncia sobre el desplante del receptor Will Smith: “No me voy a poner a llorar por eso”

Randy Arozarena sobre Will Smith:



“Yo jugué con Smith cuando estaba en Triple A con los Dodgers, me dio gusto verlo, intenté saludarlo y me dejó con la mano estirada, pero qué le voy a hacer, no me voy a poner a llorar por eso, le di para adelante y le conecté dos dobles”. pic.twitter.com/S99wBH5M7b