Inmigrante mexicano abre su quinta carnicería en Los Ángeles

Cuando José Luis Ruiz dejó su natal Guadalajara, México para venir a trabajar a Estados Unidos, jamás pensó que a la vuelta de 11 años tendría cinco carnicerías en Los Ángeles.

“Mi sueño es crear una cadena de carnicerías en el país”, dice José Luis, quien tan solo tiene 33 años.

Será este sábado cuando el intrépido joven emprendedor abra la quinta locación de su Carnicería Meat Market en la ciudad de Redondo Beach.

“La primera la abrí en South Gate, luego seguí en BellFlower, Riverside y Anaheim, y ya estamos construyendo en Fontana, Hesperia, Chula Vista, Bakersfield, Ontario y Texas”, dice feliz.

En la actualidad, la Carnicería Meat Market da empleo a entre 140 y 130 trabajadores.

José Luis Ruiz sueña con una franquicia de carnicerías por todo el país. (Cortesía)

Pero cómo comenzó el sueño de las carnicerías para José Luis.

“Cuando vine a Estados Unidos no sabía nada de carnicerías ni de carniceros, pero un primo mío me invitó a trabajar en una carnicería y empecé desde abajo en la limpieza, y poco a poco fui aprendiendo. Me pasaron a despachar y hasta me tocó asar pollos y ayudar en el puesto de tacos que tenían. Luego me hicieron manager”.

Al principio, cuando recién emigró a los 21 años, dice que malgastaba el dinero y no ahorraba.

“Hice eso por dos o tres años. Hasta que cambié mi mentalidad y me di cuenta que debía tomar control de mi vida y empecé a ahorrar y no gastar en tonterías”.

El nuevo estilo de vida le implicó muchos sacrificios y renunciar a las fiestas.

“No tenía en mente la carnicería, pero sabía que se me iba a presentar una oportunidad de superarme y salir adelante. No sabía en qué ni cómo. Solo tenía claro que quería una vida exitosa”.

La oportunidad de negocio en forma de carnicería le llegó a José Luis Ruiz en 2017. (Cortesía)

La oportunidad llegó en forma de una carnicería en 2017, y lo ahorrado, como $70,000 se fueron directo a crear el negocio.

“Tenía miedo e inseguridad. Los ahorros que invertí eran todo lo que tenía. Si no funcionaba la carnicería, iba a perderlo todo. Pero pensaba que mínimo iba a salir para pagarme mi sueldo”.

A la vez comenta que muchas personas le decían que no era tan sencillo emprender un negocio.

“Y no lo fue, pero gracias a Dios, la hicimos trabajando sin descanso de lunes a domingo 12 horas al día; y me ayudó que ya estaba acostumbrado a ahorrar”.

Dice que desde su primera carnicería en South Gate quiso darle a la suya propia, un aspecto diferente, de mucha limpieza.

“Desde que me entregaron el local, me dediqué a remodelar, poner piso nuevo; y una vez que lo abrí, mi enfoque fue ser muy estricto con la calidad y la limpieza”.

Una muestra de la carne que ofrece José Luis Ruiz en su Carnicería Meat Market. (Cortesía)

Y cuando abrió su primera carnicería, dice que se apoyó en las redes sociales para promoverse y darse a conocer, y tuvo muy buena respuesta de la gente.

“De nuevo mis ahorros me permitieron abrir en 2019, la segunda carnicería en BellFlower y así me la he llevado, abriendo una tras otra”.

Platica que desde un principio, su producto principal, lo que más le pide la gente, es la carne para barbecue o para asar. “Es nuestro as sobre la manga. Es carne de primera calidad (USDA prime) producida en Estados Unidos, Japón y Australia”.

Curiosamente, comenta José Luis que la pandemia disparó sus ventas.

“La gente compraba mucha carne para asar. Como estaba la incertidumbre de los cierres, se preparaban con sus compras para un mes y se hacían largas filas”.

Hoy en día, dice que el 96% de sus ventas es de carne de res.

En el crecimiento de sus carnicerías, confiesa que le he ayudado mucho la gente con la que se relaciona.

“Los amigos empresarios que tengo han sido mi modelo a seguir y me han impulsado a abrir nuevos locales”.

José Luis Ruiz ha creado un concepto de limpieza y calidad en sus negocios de carnicería. (Cortesía)

José Luis dice que siempre está pensando en cómo mejorar sus negocios y el servicio al cliente.

“En la nueva carnicería de Redondo Beach, hemos invertido en nuevas instalaciones de lujo, con mármol, y en buenos salarios porque queremos un equipo de trabajo que esté contento”.

Recuerda que cuando emigró, nunca pensó en abrir un negocio sino que se fue dando, paso a paso.

“Vengo de una familia de papás comerciantes, dueños de pequeños negocios en Guadalajara. Así que el paso normal era que yo hiciera lo mismo, y gracias a Dios nos ha ido muy bien”.

Agrega que se siente afortunado de tener salud y sus carnicerías. “Gracias al dinero que hemos ganado podemos dar a los empleados buenos sueldos y todos los beneficios”.

A 7 años de la apertura de su primera Carnicería Meat Market platica que la demanda de carne no ha bajado.

“Nuestros principales clientes son latinos, pero tenemos muchos blancos y asiáticos”.

La nueva Carnicería Meat Market en Redondo Beach se localiza en el 3407 de Inglewood Avenue esquina con avenida Manhattan. Estará abierta a partir de este sábado 19 de marzo.