¿Por qué es tan especial? Conoce los estratosféricos precios y las características del jersey de edición limitada del FC Barcelona y Rosalía

Este fin de semana tendrá lugar una edición más del Clásico de España, que enfrentará al FC Barcelona y al Real Madrid, donde uno de los temas que más revuelo han causado es la equipación con la que jugarán los blaugranas, debido a que incluirá el logotipo de “Motomami”, el álbum más reciente de la catalana Rosalía, por acuerdo con la empresa Spotify, principal patrocinador del conjunto culé.

Además de la presentación con bombo y platillo del jersey y de la foto de la cantante posando con él, este miércoles se publicaron los costos del mismo, incluyendo una edición especial a precio escandaloso.

Que jo sé que he nascut per ser del Barça 💙❤@Spotify 🫶 @rosalia pic.twitter.com/6446bS2ZVm — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2023

De acuerdo con los precios que aparecen en la web del equipo, las “Camisetas Motomami” están a la venta en $420 dólares, tanto para hombre como para mujer, pero lo que escandalizó a los seguidores fue el precio de la edición limitada, que es de $2,114 dólares. Are you a Motomami too?



🦋 @Spotify— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2023

¿Qué tiene de especial la edición limitada de la Camiseta Motomami del FC Barcelona?

El jersey de $2,114 dólares se lanzó pensando en que fuera algo bastante especial para los aficionados culés y los seguidores de la cantante española, ya que sólo se venderá un lote muy limitado, de 11 piezas únicas en su versión para hombres y 11 para mujer, numeradas del 1 al 11 en el dorsal, cuentan con el nombre de la cantante, el número y el logo del álbum con tinta que brilla en la oscuridad, además de las firmas de todos los jugadores de los equipos masculino y femenino que disputarán el Clásico contra el Real Madrid. Todo esto en una caja especial conmemorativa. Baby, lie like you don't love THE KIT, lie like you don't love THE KIT ✨



The GLOW kit edition is________



🔥 @spotify @rosalia— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2023

¿Cuándo es el partido FC Barcelona vs. Real Madrid?

El equipo masculino utilizará la “Camiseta Motomami” el próximo domingo 19 de marzo en el Spotify Camp Nou, cuando se vea las caras con su acérrimo rival; mientras que el conjunto femenino hará lo propio contra el Real Madrid el 25 de marzo en el Estadio Johan Cruyff.

También puede interesarte: