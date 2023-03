Conductora de Televisa habla del aborto espontáneo que sufrió: “Dios tiene la respuesta”

Televisa sin duda está pasando por una dura crisis pues de plano sus conductoras viven momentos complicados, como es el caso de Mariana Echeverría, quien no sólo ha sido integrante de “Me Caigo de Risa”, sino también del mismo programa “Hoy”, el cual está enfrentando momentos difíciles con las múltiples separaciones que se dio de sus presentadoras.

En esta ocasión, Mariana, quien también es esposa del jugador del América de la Liga MX, Óscar Jiménez, abrió su corazón para hablar sobre el aborto espontáneo que sufrió apenas hace unas semanas, cuando ella y su marido estaban ansiosos de tener su segundo bebé.

Durante una charla con el programa “Hoy”, Mariana no pudo evitar de este doloroso momento, el cual asegura que fue un duro golpe anímico para ella y toda su familia.

“Son cosas bien fuertes, porque hay mujeres que no quieren embarazarse y tienen bebés y hay unas que quieren y no pueden, entonces es un proceso bien complicado, creo que solo el de allá, Dios, tiene la respuesta de cuándo te manda las cosas, a qué hora, a quién y por qué”

En otro instante de esta entrevista, Echeverría destacó que ella y su esposo han hablado sobre la posibilidad de adoptar a un pequeño bebé, para así darle un hermanito a su hijo Lucca. Y revela si realmente esta decisión es una posibilidad.