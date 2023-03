Lasso celebra el primer ‘hit’ de su carrera

Luego de años y años de picar piedra, finalmente Lasso puede decir que tanto trabajo de su parte está dando frutos.

El cantautor venezolano radicado en México sigue celebrando que “Ojos marrones” su primer éxito, sobrepasó los 200 millones de escuchas en Spotify. El tema ya es un hit global y la punta de lanza de “Eva”, el disco que el artista estrenará esta semana.

“[Es] una canción alternativa y sin colaboraciones”, dijo. “Que no es algo que ocurre mucho en el panorama mundial latino actual […] Estoy muy honrado y feliz de poder vivir el primer hit de mi carrera”.

Si le preguntas a Lasso, no sabe cuál es la particularidad de “Ojos marrones”. O más bien sabe que algo había en ese tema, algo que desde el comienzo atrapó a la gente, que comenzó a grabarse interpretándola, haciendo covers y covers y compartiéndola en las redes sociales.

“Es una canción que habla de los ojos que tenemos la mayor parte del mundo”, dijo. “Es también una linda manera de decir, ‘sé que la mayoría tenemos los ojos marrones, que también son ojos bonitos’, y eso conectó con la gente. Lo vi mucho en redes; personas diciendo, ‘siempre he querido tener ojos claros y esta es la primera vez que escucho a alguien cantar algo lindo de los ojos marrones'”.

El origen del álbum “Eva”, sin embargo, no fue tan sencillo. Lasso había grabado el disco pero no tenía título ni concepto. Las canciones estaban ahí, pero no había una idea que lo englobara. Eso llegó en Sonic Ranch, los estudios de grabación ubicados en un encantador pueblo de Texas donde el cantante produjo el disco.

Ahí, tuvo una “especie de revelación” alrededor de Adán y Eva, dos personajes de la tradición cristiana que, según este relato, fueron los primeros seres humanos en vivir en la Tierra. Lasso se dio cuenta de que muchos de los temas de su álbum tenían que ver con la religión. Un día, se levantó y pensó que como todos temas tenían que ver con diferentes partes de las relaciones de pareja, estaría bien “hacer una especie de metáfora de una mujer que represente todas las relaciones que estoy teniendo con ella”.

“Dije, ‘bueno, por qué no le pongo el nombre de ‘Eva’ y escribo una canción que se llame ‘Eva’, que según la teología fue la primera mujer”. dijo. “Me pareció súper lindo, poético y así quedó”.

Lasso, quien se dedica a hacer música profesionalmente desde hace diez años, considera que este disco, más que un relato de su vida personal es un reflejo de su esencia, y espera que sea uno de muchos, porque sueña con tener una larga y productiva carrera como intérprete de música pop.

“Amo lo que hago”, dijo. “Lo que quiero es llegar a mis 60 años, poder salir de gira y seguir viviendo de la música”.