Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Trump, sugiere usar drones contra cárteles mexicanos

La crisis que enfrenta Estados Unidos por el consumo de fentanilo sigue en aumento, lo que ha provocado exhortos al gobierno mexicano para tomar medidas más duras contra esta situación. Aunado a esto, el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, tensó las relaciones bilaterales. En ese tenor, Mike Pompeo pidió usar drones para combatir a los cárteles mexicanos.

Las declaraciones del que fuera secretario de Estado en el mandato de Donald Trump causaron revuelo entre los mexicanos, pues el exfuncionario dijo que eso debía hacerse con o sin el consentimiento del gobierno mexicano. Pompeo escribió lo anterior en un artículo publicado en el Centro Estadounidense por el Derecho y la Justicia, en el cual también arremetió contra la administración del actual presidente estadounidense Joe Biden.

“Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga. Por eso, como secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles”, escribió.

Pompeo consideró que si la vía diplomática no es suficiente, se deben tomar otras acciones, pues el gobierno mexicano no puede o no quiere hacer frente a la problemática que enfrentan ambos países. Agregó que los cárteles están enviando más de sus mortales productos porque saben que la “administración de Biden es débil y no se toma en serio la defensa de las fronteras de los Estados Unidos”.

Refirió que es probable que las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas estén detrás de las oleadas masivas de migrantes que llegan por la frontera sur. “Si queremos abordar tanto la crisis de inmigración como la epidemia de opiáceos que ha cobrado la vida de tanta gente, lo mejor que podemos hacer es asegurar nuestra frontera y perseguir a los cárteles”, aseveró el exfuncionario.

“El Gobierno mexicano no está a la altura”

En ese mismo sentido, el exsecretario de estado dijo que saben dónde están los cárteles y lo que están haciendo, por lo que deben proteger al pueblo estadounidense de ellos. Puntualizó que luchar contra dichos grupos delictivos con sanciones y guerras financieras no es suficiente.

“Deberíamos saber que el gobierno mexicano no está a la altura de la tarea de enfrentarse a los cárteles, pues ha perdido o abdicado el control de vastas porciones de su propio país. Su falta total de soberanía quedó clara cuando cuatro estadounidenses fueron secuestrados y dos asesinados por el Cártel del Golfo”, expresó en el texto.

Como otras voces lo han pedido, Pompeo dijo que “el gobierno de EE.UU. debería designar a los principales carteles de la droga: el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros, como organizaciones terroristas extranjeras”.

Sobre la administración de Biden, Pompeo dijo que “está priorizando el compromiso diplomático y la cooperación con México sobre salvar vidas estadounidenses. ¿Cómo es exactamente que esta cooperación y compromiso está ayudando a Estados Unidos? Donde la cooperación de la administración Trump con México arrojó buenos resultados, como los acuerdos Quédate en México”.

Finalmente, dijo que “enfrentar de verdad a estas viciosas organizaciones narcoterroristas exige todo el espectro del poder estadounidense. Requerirá perseguir a las entidades respaldadas por el Partido Comunista Chino que están canalizando compuestos precursores a los cárteles”, por eso considera que se deben aplastar a los cárteles, no solo perseguirlos.

