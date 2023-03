Paulina Rubio y su desgarrador relato sobre cómo vivió el cáncer de su madre, Susana Dosamantes, hasta su muerte | VIDEO

El fallecimiento de una madre es uno de los dolores más grandes que puede vivir un ser humano, no importa si eres famoso o alguien fuera de los reflectores. Y esta vez Paulina Rubio nos rompió el corazón con el relato tan desgarrador que le dio a Pati Chapoy, al contar cómo se fue apagando su reconocida madre, Susana Dosamantes, hasta el día de su muerte.

En esta charla para “Ventaneando” Paulina confesó cómo ha vivido su luto: “Todavía no he pasado por ese momento. Ha sido difícil, he encontrado una línea directa con mi mamá. También ha sido complicado, ya no me encuentro tan enojada. Un día a la vez”.

Hubo un momento que Chapoy tocó las fibras más sensibles de la exintegrante de Timbiriche, pues le preguntó cómo se enteró de la enfermedad de su madre, la reacción de su familia ante la noticia y las duras decisiones que tuvieron que tomar en el camino.

“Fue un hallazgo que cambió nuestras vidas de un día para otro. Todos nos mantuvimos en silencio como se reciben esas noticias, muy complicado. Nos llamó, nos lo dijo juntos a mí a mi hermano y el esposo de mi mamá. Susana agarró el toro por el cuerno y dijo: ‘¿qué vamos a hacer?, ¿cuánto me falta?, ¿me voy a morir? Ella eligió su trantamiento” PAULINA RUBIO

Sobre cómo fue todo el proceso, Paulina fue muy clara al respecto: “Ella se fue muy rápido, fueron tres meses y no aguantó el tratamiento. Ella vivía con nosotros. Y no paré mi trabajo, al contrario, empecé a trabajar más porque ella me lo pidió, no quiso que dejara de trabajar”.

De acuerdo a Paulina, lo que les provocó extrañeza de la enfermedad de su madre, es que ni en la pandemia mostrara algún indicio de su enfermedad, pues estuvo muy sana: “Yo creo que no te vas a componer nunca de una pérdida como la de ella. Es mi todo y lo sigue siendo… era una señora que daba todo, que da y sigue dando”.

Pero a pesar de estar de gira, aseguró Rubio que pasó mucho tiempo con su madre: “Pasé tardes con ella, oyendo música, sin hablar nada, sólo estando ahí para ella”, instante en el que rompió en llanto.

“Nosotros sentimos que nos vamos a volver a encontrar, sentimos que hay una fuente de luz a donde todos vamos a llegar a ser el todo, entonces, yo creo que voy a encontrarme a mi mamá y que hemos sido almas gemelas de muchas vidas y hasta en sus últimos momentos nunca tuvo miedo. Te sientes sola, no sé cómo lo pasé. Y sentirme vulnerable ha sido también muy bonito, claro que te duele. Y lloro cuando los niños se van a la escuela, es como media hora. No estoy en depresión, no estoy en negación, lo que pasa es que cuando se te va tu madre hay momento para todo y yo ahorita no quiero festejar nada, la vida, mis hijos y que soy afortunada porque me dedicó a lo que más me gusta”. PAULINA RUBIO

También te puede interesar: