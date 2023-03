¿Dividir la cuenta de la cena a partes iguales? 33% de los estadounidenses está totalmente en contra

Compartir no siempre es solidario, sobre todo cuando se come fuera de casa. Si alguna vez te ha parecido injusto e incómodo repartir los gastos de una cena con amigos, no eres el único.

De acuerdo con una encuesta sobre los hábitos de los estadounidenses a la hora de salir a comer, un tercio de los estadounidenses no cree que la cuenta deba repartirse a partes iguales si las comidas no cuestan lo mismo.

Esa respuesta resulta aleccionadora tomando en cuenta que cuando grupos de amigos salen a comer muchas veces eligen repartir la cuenta en partes iguales aunque no todos hayan consumido lo mismo.

Una encuesta realizada a 2,000 adultos analizó algunos de los aspectos que a la gente le cuesta compartir y descubrió que, cuando se trata de su pareja, la gente reveló que es probable que comparta cosas como la ropa (50%) y el dinero (57%), pero no siempre ocurre lo mismo con la comida.

Dos de cada tres encuestados en una relación afirmaron que, cuando se sientan a comer con su pareja, lo que es suyo es suyo y no lo comparten (67%), siendo los millennials el grupo demográfico que más comparte este sentimiento contrario a compartir (74%).

Realizada por OnePoll en colaboración con Fogo de Chão, la encuesta también reveló que la gente no está dispuesta a dejar que cualquiera coja de su plato: una quinta parte de los encuestados incluso dijo que tendría que conocer a alguien durante al menos seis meses antes de sentirse cómodo compartiendo comida.

Ventajas de compartir

Aunque a la mayoría no le gusta compartir su comida o ni siquiera que alguien pruebe un poco de ella, reconocen que hacerlo puede tener ciertas ventajas para ambas partes.

Aunque a muchos no les gusta compartir, los encuestados coinciden en que puede tener sus ventajas. Casi tres cuartas partes afirmaron que quieren probar cosas nuevas cuando comen fuera, pero temen que no les gusten lo suficiente (73%).

Al compartir con otros, la gente disfruta de la ventaja de poder probar alimentos diferentes (35%) y de no tener que comprometerse con un solo plato del menú (19%). Sin embargo, los encuestados señalan que existen normas de etiqueta para compartir la comida (57%), como poner un trozo en el tenedor de la otra persona (23%) o pasarlo en un plato aparte (22%).

Y las normas para el intercambio son completamente diferentes. La mitad de los encuestados ha acabado intercambiando toda su comida con alguien porque le gustaba más la suya (49%).

Seguir leyendo:

• Los estadounidenses redujeron su gasto en las tiendas minoristas durante febrero

• El primer McDonald’s robotizado del mundo está en Texas, Estados Unidos

• Arrestan a ladrón en serie con 64 casos de robo en Texas; es presunto culpable de daños en restaurantes y bares de Houston