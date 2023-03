Estados Unidos, primer finalista del Clásico Mundial tras vencer a Cuba con Trea Turner como máxima figura ofensiva

La Selección de Estados Unidos venció a Cuba 2-14 y así inscribió su nombre en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol, en donde se tendrá que enfrentar al ganador del encuentro entre Japón y México. Sin duda alguna, Trea Turner fue la figura del partido al conectar dos cuadrangulares e impulsar cuatro carreras.

Con un inicio para nada solvente para Estados Unidos, Cuba logró picar al inicio del compromiso, pues tras los primeros cuatro jugadores, que se embazaron sin sacar la pelota del cuadro, y tras un boleto, llegó la primera carrera del compromiso en los pies de Roel Santos, quien pisó la registradora para mover el marcador.

No obstante, Estados Unidos no se quedó con esa y en su primer turno al bate le dio vuelta a la pizarra. Para lograr esto, Paul Goldschmidt desapareció la pelota e impulsó a Mookie Betts para así dejar el resultado 1-2 a favor de Estados Unidos.

Luego, en la segunda entrada, Trea Turner, el héroe de la victoria ante Venezuela, nuevamente demostró todo su poder con el madero y colocó el marcador 1-3 para su equipo, siendo así el tercer cuadrangular en el Clásico Mundial de Béisbol para el estadounidense de 29 años que ha demostrado ser uno de los diferentes del equipo con el bate.

Posteriormente, en el tercer inning, Estados Unidos pegó nuevamente. En esta oportunidad, Pete Alonso conectó un sencillo para así traer la cuarta carrera para el equipo de las barras y las estrellas, quien tenía las bases llenas en ese momento. Además, Tim Anderson colocó el 1-5 tras un elevado de sacrificio que trajo a Robert Jr. Kyle Schwarber al plato.

No obstante, el poder ofensivo de Estados Unidos no quedó en eso, pues Nolan Arenado conectó un triple en el cuarto para así barrer las bases y traer a Paul Goldschmidt. Posteriormente, el mismo Arenado llegó al plato luego de un envío descontrolado por parte de Carlos Viera, dejando así el 1-7 a favor de los estadounidense.



Por su parte, Cuba tuvo una pequeña reacción en el quinto ante los envíos de Adam Wainwright. Para hacer esto, Andy Ibáñez conectó un hit por los lados de la tercera para así traer al plato a Erisbel Arruebarrena y colocar así el 2-7 en el marcador, el cual cerró la entrada tras el ponche a Ariel Martínez.

Sin embargo, esta carrera recibida no importó mucho para la ofensiva de Estados Unidos, quien rápidamente colocó las bases llenas sin outs, y aunque posteriormente entregó dos, Goldschmidt se encargó con un hit de traer a Alonso y a Jeff McNeil y dejar el marcador 2-9.



Más adelante, Turner nuevamente decidió hacer magia en la sexta entrada y desapareció la bola por el jardín izquierdo para así traer a Will Smith y a McNeil para sumar tres rayitas más para la causa estadounidense, la cual no quedó acá y se valió de un doble de Mike Trout para que Betts colocara una más y dejar el 2-13 a favor de Estados Unidos.

En la octava entrada, con una gran ventaja en el marcador, Cedric Mullins, quien había ingresado durante el compromiso como suplente, conectó la bola con poder y la sacó de cuadrangular para así colocar más carreras a favor de Estados Unidos y configurar la aplastante victoria en contra de Cuba por marcador de 2-14 y que terminó siendo el resultado final que selló la clasificación a la final del equipo estadounidense.

