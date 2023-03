Putin celebra voluntad de China en solución del conflicto ucraniano

El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó este domingo la voluntad de China de desempeñar un “papel constructivo” en la resolución del conflicto en Ucrania, mientras Pekín intenta establecerse como mediador entre Moscú y Kiev.

“Saludamos la voluntad de China de desempeñar un papel constructivo en la resolución de la crisis” en Ucrania, dijo Putin en un artículo escrito para un diario chino y publicado por el Kremlin, en vísperas de una visita a Rusia del líder chino Xi Jinping.

Xi Jinping published an article in Russian media before visiting Russia https://t.co/3tX8v03w2X

— The Eastern Herald (@EasternHerald) March 19, 2023