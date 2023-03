“Sale el orgullo del americanismo”: Cuauhtémoc Blanco le agradeció a Henry Martín por emular su polémico festejo de perrito

Además de la victoria de América de 2-4 sobre las Chivas de Guadalajara, el Clásico del fútbol mexicano nos dejó varias anécdotas, siendo la más destacada la del festejo de gol de Henry Martín “a lo Cuauhtémoc Blanco”, simulando orinarse como perrito en la portería rojiblanca.

Henry martin a lo Cuauhtémoc Blanco pic.twitter.com/MbV9skT8Nl — luis ramirez (@luispinram) March 19, 2023

Esta polémica celebración provocó que Martín se disculpara, un poco arrepentido de la burla que implicaba; sin embargo, el creador del festejo, “El Divo de Tepito”, lo justificó y le agradeció por recordarle sus tiempos como futbolista.

“Agradecerle (a Henry Martín) por hacer esos festejos, la verdad me da mucha emoción recordarlos porque son momentos para nosotros muy padres como jugadores y luego en un Clásico“, mencionó el “Temo”, englobando también la celebración en la que Henry se aventó a la red, algo que el exfutbolista hizo antes.

“Son ocurrencias que tienes, en ese que me aventé a la red no saben cómo me dolió, me puse un trancazo, pero me aguanté”, recordó el “Cuauh”.

Me deje llevar por la euforia y celebre el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención.



Águilas seguimos por el camino para conquistar la 14⭐️. Orgulloso de este equipo! 🦅



¡VAMOS AMÉRICA! 💣💪🏼 pic.twitter.com/u0mjRltHTw — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) March 19, 2023

Blanco agregó que a él también lo tundió la afición rival y la prensa cuando hizo el festejo del perrito; sin embargo, no hizo mucho caso a los comentarios negativos y sólo se divertía con las reacciones.

“El de la orinada de perrito muchos me lo criticaron, pero yo me moría de risa porque en el barrio también veía a los chavitos haciéndolo otra vez. En América también me tocó verlo con otro chavito y me daba risa”, explicó. Henry Martín 🤝 Cuauhtémoc Blanco



🐕 Un CLÁSICO festejo pic.twitter.com/MwgGZrBqC5— Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) March 19, 2023

Finalmente, el ahora gobernador del estado de Morelos, dijo entender perfectamente las razones por las que el actual delantero de América había celebrado así, ya que demostraba que tiene bien puesta la camiseta de las Águilas, aunado a que son cosas que salen de forma espontánea.

“Pero son momentos que al final de cuentas te sale ese festejo y el orgullo del americanismo. Pase lo que pase son ocurrencias y que a lo mejor tienes tres o cuatro segundos de que se te vienen a la mente para hacerlas”, sentenció el Cuau.

