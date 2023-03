Limpieza de primavera: 5 tareas para tu baño, haz cada una en 20 minutos o menos

Añade estos consejos menos comunes a tu lista de tareas y lleva tu baño al siguiente nivel de limpieza

¿Hay algo más satisfactorio que poner un pie en un baño limpio y reluciente? Para los fanáticos de la limpieza, esto podría ser lo más importante. Y no me refiero solo a lo básico, como azulejos limpios y un inodoro desinfectado, sino también a los extras: cajones perfectamente ordenados, herramientas de aseo impecables, puertas de vidrio que te hacen mirar dos veces y boquillas de ducha tan destapadas que prácticamente puedes nadar en ellas.

Emplea solo 20 minutos o menos para cada tarea durante cinco días y tendrás un baño impecable al final de la semana.

Descalcifica tu cabezal de ducha

Mira hacia arriba: ¿el cabezal de la ducha está obstruido con depósitos minerales escamosos? Si se trata de un cabezal de ducha de metal, colócalo en una olla con una solución de una parte de vinagre en ocho partes de agua, hierve y ponlo a fuego lento durante 15 minutos.

Si el cabezal de la ducha es de plástico, sumérgelo en una solución de partes iguales de vinagre y agua caliente.

¿No puedes o no quieres quitar el cabezal de la ducha? Usa el método de la bolsa de plástico. Llena una bolsa de plástico con cierre con suficiente vinagre para sumergir las boquillas de la ducha. Envuélvela alrededor del cabezal y asegúrala con una banda elástica, cinta adhesiva o un lazo. Déjala reposar durante unas horas, luego retira la bolsa y abre el agua durante unos minutos para enjuagar el vinagre.

Limpia y organiza los cajones de tu baño

Tira el protector solar caducado y los cosméticos viejos, aspira el cajón o límpialo con un paño húmedo y reorganízalo. Si aún no tienes organizadores de cajones, puedes usar bandejas acrílicas. Tener un lugar designado para todo ayuda a mantener el gabinete ordenado. Tip extra: ordena y organiza el cajón debajo del lavabo (aquí tenemos más consejos).

Limpia el filtro de tu secador de pelo

Un secador de cabello sucio no solo es desagradable a la vista, sino que además una rejilla de ventilación obstruida puede hacer que el secador se sobrecaliente y dañe el pelo, provocando roturas y puntas abiertas. Mantenlo limpio y aireado (más o menos) en tres sencillos pasos.

1.Desenchufa el secador y quita el filtro de ventilación, que generalmente se encuentra en la parte trasera. Deshazte la tapa simplemente soltando o desenroscando.

2.Limpia el filtro con agua corriente para eliminar el cabello, el polvo, las pelusas y los desechos. Usa un cepillo de dientes viejo para frotar suavemente cualquier punto rebelde.

3.Sécalo completamente antes de volver a colocarlo de nuevo. Si algo de polvo o suciedad pasó por el filtro y llegó a la rejilla de ventilación, aspíralo suavemente con un accesorio de tu aspiradora.

Aplica Rain-X a las puertas de ducha

Al igual que hace con el parabrisas de tu automóvil, Rain-X repelerá el agua en la puerta de la ducha para mantenerla limpia por más tiempo. Aplica una capa a las puertas de ducha recién limpiadas. Si se acumula espuma de jabón, primero mezcla una pasta de bicarbonato de sodio y agua y aplícala con una esponja no abrasiva, frotando suavemente; luego enjuaga con vinagre blanco.

Limpia el soporte de tu cepillo de dientes

Según NSF, una organización de prueba, inspección y certificación de productos con sede en Michigan, el soporte del cepillo de dientes es el tercer lugar con más gérmenes en el hogar. Si es apto para lavavajillas, simplemente colócalo con una carga de platos. De lo contrario, lávalo a mano con agua jabonosa caliente, y luego enjuágalo y límpialo con una toallita desinfectante. Si las cerdas de tu cepillo de dientes manual están deshilachadas o ha estado en uso durante varios meses, utilízalo como un práctico estropajo para limpiar la lechada y las grietas en tu baño y en otros lugares. Si usas un cepillo de dientes eléctrico, frota la base y limpia también el soporte de carga. Tip extra: limpia tu cepillo de dientes.

