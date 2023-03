Limpieza de primavera: 5 tareas para tu cocina, haz cada una en 20 minutos o menos

Táchalas de tu lista de tareas y haz frente a la suciedad, el polvo y los restos de comida que se han acumulado sobre tus electrodomésticos y dentro de ellos

By Perry Santanachote

La cocina es probablemente el lugar de la casa en la que pasas más tiempo, mientras estás despierto, algo que la convierte en uno de los espacios más llenos de gérmenes. Hay cosas como esponjas y tablas de cortar que debes limpiar y reemplazar regularmente, pero ¿cuándo fue la última vez que miraste detrás del refrigerador? ¿Y qué es ese maldito olor que se apodera del área del fregadero?

Afortunadamente, muchas tareas de limpieza de la cocina apenas toman tiempo, siempre que tengas las herramientas y los remedios de limpieza adecuados. Aquí te mostramos cinco tareas que puedes hacer en menos de 20 minutos cada una.

Limpia el horno tostador

No solo la grasa quemada y las salpicaduras de queso que se acumulan en las paredes de tu horno tostador son asquerosas, sino que dejar que los alimentos se acumulen en un aparato de cocina también es un peligro de posible incendio. Lo ideal es que lo limpies regularmente, pero siendo realistas, lo haces solo cuando te lo recordamos, así que aquí tienes tu recordatorio en cuatro sencillos pasos.

Desenchufa el horno tostador. Retira la bandeja para las migas y las rejillas de cocción y lávalas con una esponja y detergente para lavavajillas. Los restos de comida más difíciles pueden necesitar un remojo durante la noche en agua caliente con jabón para que los puedas quitar. Aparta los alimentos quemados de las paredes interiores del horno tostador con un estropajo húmedo de poliéster o nailon (los estropajos metálicos y los limpiadores abrasivos pueden dañar el revestimiento de las paredes). Usa un paño húmedo con jabón para limpiar la puerta de vidrio, luego enjuaga y seca con una toalla limpia. ¿Tienes residuos que no consigues quitar? Prueba The Pink Stuff.

Descalcifica la cafetera

Con el tiempo, los minerales se acumulan en el tanque de agua y en los tubos de tu cafetera de goteo, lo que puede dificultar su rendimiento. Los residuos de café también se acumulan en la jarra y pueden arruinar el sabor incluso de la mejor mezcla de café para el desayuno.

Descalcifica el tanque haciendo correr partes iguales de agua y vinagre blanco destilado a través de la máquina. Luego vuelve a dejar correr agua para enjuagarla. Revisa primero el manual de cada fabricante. Algunas cafeteras sugerirán una proporción diferente y otras tienen un modo de descalcificación especial. También puedes utilizar una solución de limpieza especial para cafeteras.

Para las manchas de café, llena la jarra con una solución de una parte de bicarbonato de sodio y dos partes de agua caliente y déjala reposar toda la noche. Luego frota con un cepillo de cerdas de mango largo y enjuaga.

Limpia el triturador de basura

La mayoría de los olores que salen del triturador de basura provienen de la acumulación de comida en el protector contra salpicaduras. Ese es el panel de goma negro extraíble que se encuentra sobre el orificio de drenaje de tu fregadero. Puedes frotarlo con agua tibia y bicarbonato de sodio o simplemente ponerlo en la rejilla superior de un lavavajillas. Los residuos de alimentos también se pueden pegar las paredes del triturador de basura. Para eso, sigue estos pasos:

Con el triturador y el grifo cerrados, coloca seis cubos de hielo, seguidos de una cucharada de bicarbonato de sodio, tres rodajas finas de limón y una cucharadita de lejía. Cúbrelo luego todo con otros seis cubitos de hielo más. Enciende el triturador sin agua corriente hasta que escuches que se detiene el ruido de los hielos. Con el motor aún en marcha, enjuaga con agua fría durante 30 segundos.

Aspira las bobinas del condensador del refrigerador

Las bobinas del condensador disipan el calor del refrigerador para mantenerlo frío. Con el tiempo, el polvo, la suciedad y otros desechos pueden acumularse en los serpentines y actuar como un aislante, lo que dificulta que los serpentines mantengan frío el refrigerador. Las bobinas generalmente se encuentran en la parte posterior de la nevera o debajo de ella, detrás de la rejilla. Para los modelos empotrados, mira en la parte superior del electrodoméstico. Una vez que tengas acceso a las bobinas, aspíralas suavemente con un accesorio de cepillo suave.

Limpia las aspas del lavavajillas

Para que tu lavavajillas funcione sin problemas, necesita tener los brazos rociadores limpios (las hélices que sueltan agua sobre tus platos). El brazo rociador inferior puede levantarse de su base con un tirón suave. Desatornilla el brazo de lavado central de la parte inferior de la rejilla superior con un destornillador de cabeza Phillips. Verifica si los restos de comida están obstruyendo alguna de las boquillas de rociado. Retira con cuidado los residuos con un palillo, teniendo cuidado de no deformar el orificio. Aquí hay siete formas más de mantener en óptimas condiciones tu lavavajillas, incluida la limpieza del filtro con más frecuencia de lo que piensas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.