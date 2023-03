Limpieza de primavera: 5 tareas para tu dormitorio, haz cada una en 20 minutos o menos

Incluye estas tareas en tu lista de limpieza y duerme mejor sabiendo que tu dormitorio está libre de polvo, ácaros y otros posibles alérgenos.

Tienes una rutina perfecta de higiene para irte a la cama y dormir bien, ¿verdad? ¡Genial! Pero, ¿qué más se ha colado cómodamente entre todos los objetos que te ayudan a relajarte por la noche? Hay polvo en el ventilador del techo y en las cortinas de las ventanas, piel y pelo muertos en las costuras del colchón y la almohada, y baba rosa creciendo en el humidificador.

No es para perder el sueño, pero seguro que te gustaría empezar la primavera haciendo borrón y cuenta nueva. Aquí tienes cinco maneras de hacer una limpieza a fondo de tu dormitorio —cada tarea se puede hacer en 20 minutos o menos—.

Limpia las persianas y las cortinas

¿Las persianas polvorientas te impiden la vista de los árboles floreciendo? Ponte guantes de algodón y pasa los dedos por las persianas para limpiarlas. Hazlo antes de abrir las ventanas para la temporada de calor.

Si no tienes tiempo de lavar las cortinas, quítales el polvo metiéndolas en la secadora en el ciclo sin calor o delicado. O extiéndelas sobre una cama y aspirarlas con un accesorio de cepillo suave. Si tu aspiradora tiene un ajuste de succión reducida, úsalo para que no tire de la tela hacia la boquilla. También puedes evitarlo sujetando unas medias viejas sobre la boquilla con una goma elástica.

Limpia el ventilador de techo

Puedes comprar en la ferretería una herramienta especial —un cepillo de mango largo en forma de U— para limpiar el ventilador de techo, o simplemente limpiar las aspas y la estructura del ventilador con un paño húmedo y un limpiador multiusos. O desliza una vieja funda de almohada sobre las aspas, una por una, y luego tira de ella hacia atrás para eliminar el polvo y la suciedad. La funda ayuda a contener todo el polvo suelto. Y si es una tarea que detestas, cubre las aspas con cera de auto para evitar que el polvo se adhiera.

Aspira el colchón

Refresca tu colchón al menos dos veces al año aspirándolo con el accesorio para tapicerías de tu aspiradora.

Cambia al accesorio para hendiduras para limpiar las costuras y hendiduras, donde se acumulan la suciedad, el polvo y la piel muerta. Si encuentras una mancha, sigue nuestras instrucciones paso a paso para eliminar cualquier mancha del colchón, desde sangre y orina hasta barro y excremento.

A continuación, huele el colchón. Si es necesario, desodorízalo espolvoreando bicarbonato de sodio por toda la superficie del colchón. Si haces la limpieza mucho antes de la hora de acostarte, deja que el bicarbonato absorba los olores (hasta 24 horas) y luego aspira.

Refresca las almohadas

El pelo, las células muertas de la piel, el sudor y la saliva se acumulan en la almohada, lo que atrae a los ácaros del polvo. Por este motivo, incluye la limpieza de la almohada en tu lista de tareas de primavera. Si tienes poco tiempo (pueden tardar horas en secarse) y ya usas un protector de almohadas, refresca tus almohadas colgándolas al aire libre en un tendedero en un día soleado y ventoso, o mételas en la secadora en el ciclo sin calor.

Limpia el humidificador

Tu humidificador ha trabajado duro todo el invierno, evitando que tu piel y tus ojos se resequen. Límpialo a fondo antes de guardarlo durante la temporada siguiendo estos tres pasos.

1. Retira el depósito de la base y agrega 1 taza de vinagre blanco destilado o ½ taza de vinagre y agua a la base. Usa la herramienta de limpieza que viene con el humidificador para eliminar el sarro del depósito y limpiar las ranuras.

2. Vierte una taza de vinagre y otra de agua en el depósito, tápalo y déjalo en remojo durante 20 minutos, sacudiéndolo o moviéndolo de vez en cuando.

3. Enjuaga todo hasta que ya no tenga olor a vinagre y deja que todas las piezas se sequen bien.

