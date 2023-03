Se prepara una cuarta película de la saga de “Rush hour”, con Jackie Chan y Chris Tucker

En 1998 los actores Jackie Chan y Chris Tucker protagonizaron “Rush hour”, una película que combinó el humor con la acción y que inesperadamente se convirtió en un éxito a nivel mundial. Eso dio pie a dos secuelas -en 2001 y 2007-, y desde hace más de una década los fans pedían una cuarta parte de la saga, que no había podido prepararse debido a la falta de un guión, aunque el proyecto obtuvo luz verde desde 2018.

Hace algunos días Chan anunció que la producción del filme ha comenzado su primera etapa, y aunque no pudo dar detalles acerca de la trama, volverá a mostrar las aventuras del inspector Lee con su amigo estadounidense James Carter, interpretado por Tucker, quien ha confirmado ya su participación.

Entrevistado con motivo de la promoción de la cinta “Air” -en la que lleva uno de los papeles principales- Chris habló acerca de este cuarto filme de la saga de “Rush hour”: “Van a ver muchas cosas buenas, pero será en otro nivel. Eso es lo que me gusta. Estoy emocionado por eso. No va a ser lo que normalmente han visto. “Rush hour 4″ es algo que definitivamente haré porque me encanta trabajar con Jackie, pero tengo algunas cosas nuevas que sé que realmente les gustarán”.

