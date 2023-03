Agenda de eventos: disfrute del arte en la ciudad

Museo gratuito

Con motivo del inminente cierre de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) y La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) tendrán la entrada gratuita para todos los estudiantes de este distrito así como para un padre o cuidador durante los tres días que se estima que durará el paro. Los boletos estarán disponibles solo en los mostradores de los museos. Habrá actividades adecuadas para los diversos grados, programas y planes de estudio disponibles. Entrada gratuita. Informes nhm.org y tarpits.org.

Foto: La Opinión

Comedia mexicana

Chavorrucos es una palabra nueva que se usa en México para designar a aquellos hombres mayores de 40 años que se resisten a envejecer y que, con el afán de mantenerse jóvenes, se realizan cirugías plásticas y salen con mujeres mucho más jóvenes que ellos. El show ChavoRucos, que protagonizan Adrián Uribe (en la foto) y Adal Ramones, que traen al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), gira alrededor de ese tema. Viernes 8 pm. Boletos desde $39. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Día de César Chávez

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) será sede de su tradicional Día de la familia César Chávez, donde las familias tendrán la oportunidad de conocer más sobre el legado del activista chicano así como de sus derechos laborales. Las actividades para celebrar el legado de Chávez incluyen música y danza, talleres de arte, pruebas de gastronomía y talleres de jardinería. Todas las actividades son gratuitas. Domingo 12 a 4 pm. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Lo nuevo en Legoland

Miniland San Diego en Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) abrirá sus puertas hoy jueves con la instalación de la ciudad de San Diego recreada con legos. La nueva creación incluye cerca de 4 mil “pobladores” que vivirán en esta nueva urbe realizada con más de cinco millones de ladrillos de lego. Incluye el San Diego Convention Center, la San Diego County Fair, el centro y Gaslamp Quarter. Los Master Model Builders se inspiraron en los vecindarios de la ciudad así como de edificios históricos, como el Rady Shell, el Hotel Del Coronado, el California Tower en el Balboa Park y el Petco Park. Boletos desde $89. Informes legoland.com.

Foto: Sandy Huffaker/Legoland

Semana argentina

El Argentine Beef Promotion Institute, en colaboración con varios restaurantes de Los Ángeles, está realizando la Semana de la Carne Argentina, en la que los amantes de este alimento podrán probar un producto catalogado como de los mejores del mundo. Los comensales podrán degustar platillos especiales creados con carne importada de Argentina. Termina el domingo. La sede es en el Sur Restaurant and Lounge (606-614 N Robertson Blvd., West Hollywood). Informes argentinebeefusa.com.

Museo renovado

El público puede visitar el recientemente renovado museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) sin necesidad de hacer reservación. Los visitantes podrán explorar los nuevos espacios del museo y las exhibiciones inaugurales, que incluyen recorridos guiados por curadores y educadores, actividades de creación de arte y más. Durant todo el día, el Billy Wilder Theater proyectará videos de artistas a la par de la exhibición Full Burn: Video from the Hammer Contemporary Collection. Domingo 11 am a 6 pm. Entrada gratuita. Informes hammer.ucla.edu.

Recreación: Cortesía

Concierto de Kenia Os

La sensación del pop, la cantante mexicana Kenia Os, trae su gira K23 a dos sedes del sur de California, el teatro Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles) el sábado, y The Observatory (3503 S. Harbor Blvd., Santa Ana) el domingo. Ambos shows son a las 8 pm. La popular cantante, que acumula millones de seguidores en sus redes sociales, es la intérprete de éxitos como “Mía mía”, que se incluye en su nuevo álbum “K23”. Boletos desde $45. Informes ticketmaster.com.

Foto: Getty Images

Teatro clásico

El teatro The Noise Within (3352 E. Foothill Blvd., Pasadena) presenta la obra The Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña), basada en la novela de Manuel Puig del mismo nombre. En ella, dos presos durante la dictadura de Argentina presentan sus puntos de vista totalmente radicales para descubrir que el amor surge en los lugares más inesperados. Del domingo y hasta el 23 de abril. Boletos desde $25. Informes anoisewithin.org.

Show de arte

La organización Arts for LA será la anfitriona del cuarto Pop-Up Art Show, que tendrá lugar en el Art Share L.A. (801 E. 4th Pl., Los Angeles) y que presentará más de cien trabajos originales de algunos de los artistas más talentosos de las experiencias de entretenimiento temáticas, como Disneyland, Universal Studios y Warner Bros. Durante la hora VIP —a partir de las 5 pm.— habrá una presentación especial de la artista V.C.R. Sábado 6 a 9 pm. Entrada gratuita. Informes artsforla.org.