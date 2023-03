La ex Miss Universo Andrea Meza deleitó la pupila del público en un top y shorts de impacto

Desde su incursión como conductora en la cadena Telemundo, la ex Miss Universo Andrea Meza ha dado mucho de qué hablar gracias a sus tensos debates con la presentadora Adamari López dentro del programa ‘Hoy Día’, así como por los despampanantes modelitos que usa para el matutino.

Fue justamente este último hecho el que desencadeno una lluvia de piropos hacia la ex reina de belleza. Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram presumió la figura de infarto con la que cuenta gracias a al atuendo con el que dio bienvenida a la primavera.

El look en cuestión estuvo compuesto por unos shorts de tiro alto en color blanco con detalles dorados, un cinturón a juego, así como blusa en los mismos tonos. Este fue completado por unas botas nude de tacón.

Andrea Meza vía Instagram stories. pic.twitter.com/qpUgqOHX93 — Miss News (@MissNews5) March 22, 2023

Con una sonrisa en el rostro, Andrea Meza comprobó una vez más por qué obtuvo la corona en el concurso de Miss Universe 2020, convirtiéndose así en el reinado más corto de la historia del concurso, esto con solo 6 meses de duración.

Otro de los retos a los que se enfrentó fueron las restricciones por la pandemia de Covid-19 para visitar otros países, celebrar conferencias de prensa, entrevista y desenvolverse como sus predecesoras lo habían hecho.

“El primer viaje internacional lejos, fue muy complicado regresar a los Estados Unidos. Por todas las restricciones que tienen los países ahorita por COVID, no sabían que, por llegar a Sudáfrica, no tengo pasaporte americano, no podía regresar a Estados Unidos”, contó a Telemundo a solo unas semanas de haber obtenido la corona.

