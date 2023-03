Limpieza de primavera: 5 tareas para el lavadero, haz cada una en 20 minutos o menos

Usa esta lista de tareas para mejorar tu lavadora y secadora, y también la habitación en la que se encuentran

By Perry Santanachote

Es una habitación en la que se trabaja muy duro. Es donde toda la ropa y la ropa de cama llegan sucias y luego salen impecables. Pero por muy eficientes que sean una lavadora y una secadora para eliminar la suciedad a primera vista, los restos finalmente se acumulan en filtros, juntas y conductos. Así que ahora es un buen momento para mostrarle a tus caballos de batalla un poco de amor y cariño.

Y eso va más allá de solo tener cuidado con las máquinas, especialmente si tu cuarto de lavado también es un deposito para todos tus artículos de limpieza, el equipo de fútbol de los niños, la pila de donaciones, los juguetes de tu perro… te puedes hacer una idea. Aquí te mostramos cinco consejos rápidos para limpiar de manera más eficiente, al menos en la lavandería.

Limpia a fondo el colector de las pelusas

Claro, tú limpias el colector de las pelusas de tu secadora antes o después de cada carga, pero debes hacer una limpieza más profunda de vez en cuando para asegurarte de que el aire fluya libremente. Una rejilla de pelusas bloqueada significa que la secadora funciona por más tiempo, lo que aumenta el desgaste del electrodoméstico. Usa un kit de limpieza de colector de pelusa para penetrar en la ranura y capturar todos los restos sueltos.

Ordena el cuarto de lavado

Los cuartos de lavado, especialmente los que se encuentran entre la entrada del garaje y la sala de estar, pueden verse llenos con cosas que no pertenecen allí. Lo primero es lo primero, elimina todo lo que no necesitas: suavizantes de telas, potenciadores de aromas y realzadores de color, solo por nombrar algunos, y mueve los objetos aleatorios que tengan un mejor espacio en otra zona de tu hogar. Por ejemplo, ¿realmente necesitas tu billetera, llaves y correo esparcidos sobre tu lavadora?

Para todo lo que queda, busca soluciones de almacenamiento manejables que ayuden a reducir el desorden. Tal vez poner un estante sobre la puerta tenga sentido, puesto que puede ayudar a organizar las herramientas de lavandería más pequeñas, como un kit de costura, un rodillo para pelusas y bolas de secadora de lana.

Si tienes gabinetes, hazte con recipientes transparentes sin tapa con asas laterales para guardar el detergente y los productos de limpieza. Los contenedores facilitan el acceso a estas botellas y también atraparán cualquier fuga de líquido.

Limpia el filtro de la bomba de desagüe de tu lavadora

El filtro de la bomba de desagüe de tu lavadora de carga frontal atrapa pelusas, pelos y objetos pequeños como monedas y horquillas cuando el agua sale del tambor. Con el tiempo, el filtro puede obstruirse, lo que hace que la lavadora no drene correctamente. Una señal de alerta es cuando tu ropa está más mojada de lo normal después de que termine un ciclo o el ciclo tarda más de lo habitual. En algunos casos, es posible que la lavadora no centrifugue correctamente, haga ruido o vibre en exceso. Para evitar que esto pase, limpia el filtro de la bomba de drenaje de tu máquina siguiendo las instrucciones del manual del fabricante. Los pasos serán más o menos los siguientes:

Abre la puerta de acceso cerca de la parte inferior delantera de la lavadora. Coloca una toalla en el suelo y un plato poco profundo debajo de la puerta. Espera recoger aproximadamente 1 taza de agua cuando se quite el filtro. Desenrosca la tapa del filtro de la bomba y abre lentamente la manguera de drenaje para permitir que el agua drene antes de retirar el filtro. Limpia los residuos del filtro y enjuágalo con agua corriente. Si está muy sucio, usa un cepillo de dientes viejo para fregarlo o sumérgelo en agua tibia y jabón durante unas horas. Reemplaza el filtro.

Limpia el conducto de tu secadora

Elimina cualquier posible bloqueo en el sistema de ventilación de tu secadora al menos una vez al año. Desconéctala de la fuente de alimentación y, si es un modelo a gas, cierra también la válvula de gas. Desliza la secadora hacia afuera, sepárala de la pared y desconecta el conducto de la parte posterior de la secadora. Aspira tanto la secadora como el conducto, y todo a lo que puedas acceder. Siempre que sea posible, separa el conducto en secciones más cortas para un mejor acceso.

Quita la suciedad de tu lavadora de carga frontal

Para minimizar el moho en tu lavadora de carga frontal, lleva a cabo una carga vacía en la configuración más caliente con 1 taza de lejía. Cuando haya terminado, limpia el agua de dentro de la puerta y en la junta de goma, tirando suavemente de la junta para quitar cualquier residuo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.