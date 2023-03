Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de marzo de 2023

PISCIS

Cuídate de enfermedades respiratorias pues te vienen infecciones en garganta o estómago, no trates de aparentar lo que no eres para complacer a personas que lejos de importarles solo te quieren pa dejártela caer y después irse sin decir adiós. Ten cuidado con chismes de amistades y familiares te tienen mucha envidia. Si bien es cierto que eres una persona más madura y perra, también te ap3ndejas cuando conoces a alguien que te gusta pues sueles ser muy complaciente al punto de olvidarte de tus propias necesidades. Si tanto te gusta esa persona ya díselo y que sea lo que tenga que ser, no pierdas el tiempo pues pierdes algo que jamás recuperarás, da ese paso y desengáñate de una buena vez, cuida más tu piel porque la traes de la fregada, necesitas dormir un poco más y no desvelarte tanto en el face o, recuerda que entre más duermas más fresca y juvenil te ves. No dejes que las personas quieran sobrepasarse contigo, no seas de mente débil, defiende tus posturas y aprende a mandar a la goma a quien lejos de hacerte un bien solo busque dañarte o colgarte de tu trabajo y esfuerzo.

ACUARIO

Te vas a enterar de una noticia que te pondrá bien feliz, tómala con calma y no cuentes todo pues solo logras que te ceben bien gacho el asunto. No des pie a chismes y mejor sigue tu rumbo, recuerda que la gente es bien hija de la tostada y solo buscará la manera de dañarte. Si no tienes una relación y no has podido encontrar alguien que cumpla con tus expectativas es porque eres bien exigente, bájale a ese nivel y recuerda que como este el sapo estará la pedrada, si consideras que mereces eso que exiges sigue esperando y siéntate a que llegue, sino empieza por ver lo que te rodea que seguramente alguien ha estado ahí esperándote y tu ni cuenta te has dado por estar mirando al cielo. Si tienes una relación es el mejor momento para dar el siguiente paso, necesitas más comunicación, pues han estado metidos en celos y discusiones del pasado por problemas que ya fueron que lejos de beneficiarlos solo logran dañarte más.

CAPRICORNIO

Piensa y actúa individualmente y sigue tus instintos así el mismo mundo se oponga, aprende a defender tus opiniones y puntos de vista ya que solo así lograrás obtener lo que quieres y buscas bajo tus propios méritos y no bajo las decisiones de los y las demás. No dejes pasar oportunidades solo para darle gusta a esas personas que según esto te quieren y aprecian y apoyan, recuerda que hay muchas personas dobles cara que te tienen mucha envidia y te van a aconsejar de manera errónea para que pierdas tus oportunidades. En las noches te sentirás algo triste y melancólic@ debido a que las cosas no te han salido como querías en el amor, no te desesperes y abre bien los ojos que comenzarás a sentir atracción por una amistad. Aguas con soltar la quijada de más y andar hablando cosas que no son de tu incumbencia, no te metas en problemas o relaciones en donde no tienes vela ni entierro porque te expones a que te bufen y te manden a la tostada.

SAGITARIO

Sino muestras interés hacia quien te gusta no pretendas que esa persona venga por arte de magia hacia ti, el interés es mutuo y si un día estas y al otro no la calentura se pasa y te pasas a fregar. Vienen unos días de descanso, ve con tu familia y disfrútalos no los tengas tan abandonados. Oportunidades de crecer en el ámbito personal siempre y cuando te desap3ndejes y vayas tras tus objetivos. Sino estas seguro de lo que sientes no andes prendiendo el boiler ni dando atole con el dedo a alguien que a ciencia cierta dudas que pueda ser el amor de tu vida, no juegues con los sentimientos de las personas y deja bien en claro lo que sientes desde un principio para no caer en juegos donde pueden salir lastimadas algunas personas. Aguas con seguir alimentando ilusiones de amores pasados o seguir en contacto con quien ya te dañó una vez, ten presente que perdonar faltas e infidelidades es exponerte a que te lo vuelvan hacer, una o dos oportunidades son permitidas, una más ya es bajo tu responsabilidad.

ESCORPION

No mendigues cariño ni amor y aprende a valorarte. Cuida tu estómago y duerme más, pues las desveladas te están envejeciendo mucho. Aguas con amores a distancia no son lo tuyo, pues eres muy de necesitar la presencia carnal de la otra persona, ten cuidado con lo que sale de tu boca y deja de meterte en chismes y problemas que no son tuyos pues puedes salir perjudicado o perjudicada y dañar a quien no tiene vela en ese entierro. Aprovecha la buena surte que está por llegar, no desperdicies tu tiempo y trata de ir por eso que tanto has añorado y deseado desde hace mucho tiempo que el universo está conspirando en que sea para ti, no des por hecho algo que no has visto y no permitas que otras personas te llenen la fregada cabeza de piedras acerca de algo que no sabes si es o no cierto. Sino tienes una relación prepara el agua pa bañarte que entras en un ciclo donde conocerás nuevas personas y entre ellas empezarás a sentir sentimientos por alguien, estarás muy confundido o confundida al no saber a quién elegir.

LIBRA

No des pie a que hablen o piensen mal de ti, si bien es cierto que te debe de valer los comentarios también es cierto que tu reputación es la base medular para que te tomen en cuenta y crean y confíen en ti. Hay muchas posibilidades de que te ilusiones de alguien de tierras lejanas, puede convertirse en amor. Viene un fin de semana intenso, has andado como calzón de mujer de la vida galante pa arriba y pa abajo, muchas cosas que hacer y te estresas y cansas al punto de querer soltar la toalla, debes aprender que así es esto, disfruta más lo que haces solo así no vas a caer en la rutina y no te estresarás por tu trabajo, escuela o casa. Posibilidades de reencuentro con una persona que conociste hace poco, empezará a fortificarse esa relación al punto de ser algo más establecido y consolidado, los amores a distancia solo funcionan cuando ambas partes están dispuestas a esperar, ser fieles y fuertes para soportar la espera del próximo reencuentro.

VIRGO

No te ha sonreído como tú quieres el amor y te has conformado con muy poco, no te has desap3ndejado ni te has dado cuenta de que puedes acceder a algo mejor, sin embargo, eres muy conformista en ese aspecto. No descuides a tu familia y trata de pasar más tiempo con ellos pues los has tenido algo abandonado, recuerda que al final de cuenta son las únicas personas que siempre estarán ahí para ti. Cuídate mucho de tus pensamientos negativos sobre las personas pues tu mente también te traiciona y puedes ver negativamente a alguien que no se lo merece. A veces eres bien lengua suelta, no te da miedo soltar el veneno de lo que piensas y crees y eso a muchas personas no les gusta o no les parece, haces bien en no quedarte callado o callada pero ten presente que no todas las personas son como tu ni tienen la misma paciencia, recuerda que no a todas las personas se les debe de tratar igual y que solo quien de verdad te procura y valora merece seguir en tu vida, aléjate de relaciones prohibidas que lejos de beneficiarte solo te quitan tu tiempo y los mejores años de tu vida, pues lejos de ser la primera persona siempre serás plato de segunda mesa.

LEO

No confundas soledad con amor, ni necesidad de sexo con amor porque eres muy de esos y esas, te pierdes cuando tienes sexo y sueles enamorarte de la persona en la primera noche, hay que ser más bitch y disfrutar el momento y darte cuenta de que solo es sexo ocasional y que esa persona no tiene por qué quedarse contigo para siempre, y sino estas dispuesto o dispuesta a verlo de esa manera pues entonces aguántate las shingadas ganas y síguele de virginal. Vienen días de cambios laborales que te van a beneficia mucho aprovéchalos para mejorar los aspectos económicos. Hay una persona que te tiene mucha envidia en próximos días sabrás de quien se trata. Si ya tienes una relación no andes de calzón flojo y céntrate en ella, no tienes por qué andar buscando afuera lo que tienes con tu pareja y sino cenas bien y te quedas con hambre, ¡¡a la fregada y netx!! Ten cuidado con quien te mezclas en las redes sociales porque hay gente muy hija de la tostada que te puede meter en problemas y desprestigiarte públicamente. Que no se te cierre el mundo y que la costumbre no sea algo que te haga seguir con alguien que ya no te hace sentir especial. Necesitas tener más paciencia con las personas que te rodean o de plano te vas a hartar al punto de mandar todo al carajo.

CÁNCER

Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes que lejos de sumarte solo te restan en tu vida. Cambios de última hora en cuestión de los dineros, aprovecha la buena racha. Un amor del signo de agua te anda rondando (Piscis, Cáncer o Escorpión) va haber mucha química, no asustes a quien tiene interés en ti conectándole tus fracasos amorosos y aventuras pasadas, no te muestres débil ni busques que te tengan compasión porque lejos de atraer a un piores nada solo logras asustarlos o asustarlas. Ten mucho cuidado con amistad de piel clara la cual podría meterte en serios problemas debido a chismes y malos entendidos, no es momento de pasar por esas situaciones sino de tratar de seleccionar a las personas que verdaderamente merecen estar contigo. Aprende aceptar tus defectos y errores, recuerda que solo haciendo esto lograrás no salir afectado o afectada por comentarios de otras personas que quieren darte donde más te duele, que te valga mauser si ponen en evidencia tus fallas y defectos, recuerda que nadie es perfecto, el día que te aceptes con tus limitaciones ese día toda esa bola de comentarios tontos dejarán de afectarte.

GÉMINIS

Deja ya lo malo atrás y si una vez te dañaron y te hicieron daño ya la vida se encargará de esas personas, tu preocúpate en vivir feliz y salir de todo eso que te afecta o fregada la existencia, no vale la pena pelear por tonterías que ya fueron. Tus pensamientos negativos sobre la vida solo te pondrán peor al punto que te van a dañar la existencia y los días. Tu intuición estará a flor de piel, pon mucha atención a tus sueños pues te mostraran el camino y las decisiones que debes de tomar en tu vida. Viene un evento social o reunión con amistades, se la pasarán de lo mejor y recordarán bellos momentos, pero también cortarán tela de esas personas que no les caen bien. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y de mandar al chorizo a todo lo que te cause conflicto o te ponga triste. Amor de una noche y posibilidad de cambio de automóvil o de casa. El cumpleaños de una amistad podría reunirlos y pasarla muy bien. Debes de cuidar mucho tu entorno, pero sobre todo la manera de actuar tuya para que no afecte a las personas que te rodean.

TAURO

Vienen días en los cuales deberás de pensar en tu pasado y en tu presente para reflexionar sobre los errores que sigues cometiendo y que no has logrado superar. Ten cuidado de lo que piensas y deseas pues estas en un ciclo en el cual las cuestiones negativas podrán materializarse y llevarse a cabo, aguas. La vida es justa y en la medida que trabajes en tus fallas comenzarás a ver esos resultados que desde hace mucho has estado esperando. Es momento de consolidar sueños y de ver primero por ti antes que los demás. Cuidado con amores de una noche que podrían robarte el corazón. No pierdas tiempo en situaciones que no te dejan nada de provecho y que solo te causan conflictos. Si tienes pareja aguas con los celos y terceras personas, hay una amistad de tu pareja que le está metiendo muchas cosas en la cabeza sobre tu persona, ten cuidado lo que cuentas y dices a tus amistades pues te expones a que te traigan de la cola envuelto o envuelta en puros chismes. La esperanza es lo último que muere, no pierdas la fe en que lograras esa meta que te has puesto pues cuando menos lo esperes ese sueño comenzará a consolidarse.

ARIES

Viajes en fechas próximas en el cual te la pasarás de lo mejor solo deberías de ser más inteligente para evitar perder dinero o gastar de más. Ten mucho cuidado con la manera de ver la vida pues podrías tomar algunos excesos por depresiones o por amistades que no te llevarán a nada bueno. Estas por saldar una deuda del pasado, por fin verás la luz y eso que hiciste dañando a una persona tiempo atrás dejarás de cargarlo en tu conciencia pues la vida te cobrará dicha traición, aprende de esa caída y ese golpe pues te ayudará a no volver a cometer los mismos errores en tus próximas relaciones. Aguas con lo que tragas, posibilidades de gastritis o dolores estomacales, los irritantes te van a shingar y posibilidades de ulceras y diarreas baja-kilos. Si una vez ya diste una oportunidad y te dañaron no des pie a que lo vuelvan hacer dando segundas oportunidades. Viene un fin de semana regio, vienen grandes cambios, no te ap3ndejes y que no te anden mandando, recuerda que tu naciste pa ser líder y no gato o gata de nadie, a veces te ap3ndejas y te dejas manipular por las personas que amas y quieres. Un negocio que he traído en mente podría cuajar en cualquier momento y te va a salir de lo mejor solo deberás de tomar tus precauciones y no incluir a nadie que pueda pagarte de mala manera.