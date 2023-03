Limpieza de primavera: 5 tareas para la sala, haz cada una en 20 minutos o menos

Nuestra lista de tareas puede hacer que tu sala de estar parezca un poco menos usada

By Perry Santanachote

La sala de estar se hizo para estar y, si le das un buen uso, seguramente se encuentre completamente polvorienta, desordenada y estropeada. Y más aún si un niño ha pintado la pared con crayones. Pero por más divertido que sea estar allí, a veces lo único que quieres es que el lugar esté limpio para volver a casa.

Te proponemos cinco formas rápidas y sencillas de limpiar tu sala de estar —cada una en 20 minutos o menos—, sin importar el uso que le des a este espacio, desde relajarte hasta hacer ejercicios.

Limpia el televisor de pantalla plana y el control remonto

Limpia suavemente el televisor con un paño suave, seco y antiestático para no rayar la pantalla. Evita los limpiacristales, o cualquier producto químico, porque pueden dañar la pantalla. Incluso las toallitas de papel y los pañuelos de papel pueden dañarla. Si hay manchas difíciles de quitar, humedece ligeramente el paño con agua, y limpia la pantalla con cuidado.

Quita las pilas del control remoto, ponlo boca abajo y sacude los residuos que pueda haber entre los botones. Si tienes un aparato de aire comprimido, puedes darle un soplido al mando para eliminar la suciedad.

Usa una toallita húmeda de limpieza o un paño rociado con una solución limpiadora para pasarle suavemente a la carcasa exterior. Usa un hisopo de algodón humedecido con una solución limpiadora multiusos para limpiar alrededor de los botones. Raspa la suciedad alojada en las hendiduras con un palillo de dientes seco.

Limpia el filtro del aire acondicionado

Prepara tu aire acondicionado de ventana para la estación más calurosa limpiando el filtro situado detrás de la rejilla frontal por si ha acumulado suciedad y polvo. Abre la rejilla, saca el filtro, aspíralo y lávalo con agua tibia y jabón. Deja secar el filtro antes de volver a instalarlo. Si el filtro está muy deteriorado, es hora de sustituirlo.

Limpia el sofá por debajo, por detrás y en las hendiduras

Aunque aspires regularmente las zonas de mayor tránsito, los cúmulos de pelusa pueden esconderse debajo y detrás del sofá. Limpia estas zonas de difícil acceso al menos una vez al año (cada seis meses si puedes) moviendo el sofá. Aspira la alfombra o el suelo y usa accesorios especiales para llegar a las hendiduras del sofá. El pelo de las mascotas puede ser muy difícil de eliminar de algunas tapicerías, por lo que es posible que tengas que usar un rodillo para pelusas o cinta de embalaje para estas zonas.

Limpia el equipo de ejercicios físicos

Si compartes el equipo de ejercicios con otros miembros de la familia, lo mejor es limpiar los mangos y otras superficies de contacto con una toallita desinfectante entre cada uso. Pero de vez en cuando, querrás una limpieza más a fondo. Elimina el polvo acumulado alrededor de los motores y otras piezas mecánicas de las cintas de correr y las bicicletas estáticas desenchufando la máquina, retirando la cubierta del motor (el manual del usuario te ayudará a hacerlo) y aspirando la suciedad visible.

A continuación, limpia la superficie de la máquina con un paño suave humedecido en agua jabonosa. No uses limpiacristales ni productos químicos agresivos en la pantalla, ya que podrían dañar su revestimiento y la capacidad de respuesta táctil.

Realiza el mismo tratamiento con las mancuernas y la colchoneta de yoga, con un paño húmedo y agua con un poco de jabón. Tenemos también más instrucciones específicas para cada marca de los distintos fabricantes de colchonetas de yoga.

Borra de forma mágica las manchas de tus paredes

Dependiendo de donde vivas, la primavera puede significar más luz solar, lo que hace que todas esas rayas y manchas aleatorias en tus paredes sean todavía más notables. El borrador Mr. Clean’s Magic Eraser puede borrar lápices de colores, marcadores, huellas dactilares y muchas otras marcas misteriosas de las paredes pintadas.

Humedece un Magic Eraser, escúrrelo y pásalo por las marcas negras de las paredes hasta que desaparezcan.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.