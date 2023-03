‘Chabelo’ antes de estar en televisión fue un luchador al que le frustraron su sueño olímpico

La muerte de ‘Chabelo‘ a sus 88 años ha conmocionado al mundo del entretenimiento mexicano este sábado 25 de marzo. Antes de convertirse en el icónico presentador del programa ‘En familia con Chabelo’, Xavier López fue un deportista de alto rendimiento con grandes sueños olímpicos.

Cuando tenía 17 años, gracias a su imponente tamaño, que le permitía competir con adultos, logró clasificarse para representar a México en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, en la disciplina de lucha olímpica, tras derrotar a varios rivales, entre ellos uno siete años mayor que él, en el Campeonato Nacional.

La lista de luchadores olímpicos del Comité Olímpico Mexicano en esa categoría estaba integrada por Agustín Briseño, entrenador; Rodolfo Dávila, mosca; Leonardo Basurto, gallo; Mario Tovar, ligero; Eduardo Assam, medio; y Xavier López, en la categoría welter.

Sin embargo, su sueño olímpico se vio truncado días antes de viajar a Finlandia. Un federativo le pidió 40 mil pesos mexicanos (unos $4,000 dólares) supuestamente para cubrir los gastos de su viaje, y como no tenía el dinero, perdió su lugar.

En 2008, al recordar ese episodio de su vida, ‘Chabelo’ confesó que fue un golpe muy duro por el que lloró mucho porque nunca le dijeron que había que ganarse el pase a los Juegos y tener mucho dinero para los gastos.

“Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que, ‘si no había lana, no había juegos’. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado”, relató a Excelsior.

Más tarde, como consuelo, le dijeron que no tenía nivel para obtener una medalla olímpica, ya que los turcos eran los mejores en lucha olímpica. Sin embargo, Xavier López respondió: “¡Y a mí qué chingad*s me importa! Yo le gané a un hombre de 24 años, yo tenía 17, ¿por qué no iba a ganarle a un turco?”. Chabelo, además de su carrera como deportista, se convirtió en una figura icónica de la televisión mexicana con su programa “En familia con Chabelo”.

La familia del eterno niño de la pantalla chica mexicana informó del fallecimiento del actor y comediante. Según el anuncio en Twitter, ‘Chabelo’ murió de manera súbita tras sufrir complicaciones abdominales.

