El Paris Saint-Germain ya piensa en el sustituto de Lionel Messi y tiene más de $200 millones de dólares para ficharlo

Erling Haaland has scored 6 hat-tricks so far this season 🤯🎩



⚽️⚽️⚽️ vs. Crystal Palace

⚽️⚽️⚽️ vs. Nottingham Forest

⚽️⚽️⚽️ vs. Manchester United

⚽️⚽️⚽️ vs. Wolves

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. RB Leipzig

⚽️⚽️⚽️ vs. Burnley pic.twitter.com/NLLj0K2BBP