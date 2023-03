Regularmente los hombres realizan acciones más arriesgadas que las mujeres aunque eso haga peligrar su vida, ahora un estudio revela que esa actitud temeraria de los varones se replica en asuntos económicos.

Un nuevo estudio sugiere que los hombres son más propensos a tomar decisiones financieras más arriesgadas que las mujeres. Incluso cuando disponen de información incompleta, los hombres parecen interpretar con más optimismo una posible oportunidad financiera e invierten más.

Una nueva investigación de la Rady School of Management de la Universidad de California en San Diego sugiere que las mujeres son más reacias al riesgo que los hombres en muchas situaciones y también en las decisiones financieras.

El estudio, publicado en la revista “Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience”, se basa en otras investigaciones que demuestran que las mujeres son más reacias al riesgo que los hombres. Sin embargo, en las investigaciones anteriores, el “riesgo” suele definirse como situaciones en las que las personas conocen las probabilidades concretas, como un 50% de probabilidades de ganar al lanzar una moneda al aire.

“La incertidumbre con la que nos encontramos en la vida cotidiana rara vez incluye probabilidades tan precisas; normalmente, las personas tienen que tomar una decisión con información parcial o incompleta“, afirma Uma Karmarkar, autora del estudio y profesora adjunta de marketing e innovación en la Rady School of Management y la School of Global Policy and Strategy de la Universidad de California en San Diego.

“Esta investigación revela que hombres y mujeres muestran en realidad respuestas muy similares en decisiones financieras inciertas y con poca información. Sin embargo, también muestra una diferencia clave: a medida que se añade información, los hombres tienden a interpretarla favorablemente, lo que a su vez les convence para aumentar la cantidad de dinero que están dispuestos a invertir”, agrega Karmarkar.

El experimento

Las principales conclusiones se obtuvieron en dos experimentos específicos realizados en persona y en línea con casi 500 participantes.

A los participantes en los experimentos presenciales se les pidió que participaran en juegos con apuestas reales en efectivo. Para cada juego, consideraron una bolsa llena de 100 fichas de póquer rojas y azules. Los participantes tenían que elegir cuánto estaban dispuestos a pagar: hasta 10 dólares por un “billete” para jugar a un juego en el que se extraía una sola ficha de la bolsa. Si salía una ficha roja, ganaban 20 dólares. Si salía una ficha azul, no ganaban nada. Sin embargo, los jugadores no sabían qué cantidad de cada color había en la bolsa. En cada partida, se les daba un poco de información sobre los colores de algunas de las fichas, lo que les dejaba en la incertidumbre general. Y cada jugador tenía la opción de no apostar nada y embolsarse los 10 dólares.

“La información que añadíamos era intencionadamente ambigua”, explica Karmarkar.

Los resultados revelaron que cuando hay poca información en general, tanto hombres como mujeres se muestran recelosos a la hora de gastar, pero cuanta más información se da a los hombres -buena o mala-, más pagan en comparación con las mujeres. A medida que aumenta la cantidad total de información, sigue aumentando la diferencia de comportamiento.

