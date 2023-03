Chito Vera cae ante Cory Sandhagen en UFC San Antonio y se aleja de la oportunidad por el título

Marlon ‘Chito’ Vera llegó al UFC San Antonio con cuatro triunfos consecutivos y la oportunidad de conseguir una disputa por el título de peso gallo (135 lb), pero Cory Sandhagen frenó sus planes. En la cartelera estelar del evento, el estadounidense dominó completamente al ecuatoriano y, para sorpresa, obtuvo la victoria por decisión dividida de los jueces.

Sandhagen desde el inicio del combate presionó al ecuatoriano y lo mantuvo dominado en el piso en los dos primeros asaltos. El tercer round fue el más parejo de la disputa. Chito ganó confianza y comenzó a conectar al estadounidense, pero este pudo recuperarse y mantener su juego sobre el latino.

En el cuarto y quinto asalto, Sandhagen continuó con su dominio sobre Chito Vera. El estadounidense no se quedaba como blanco fijo y esto complicó las opciones del ecuatoriano que trataba de buscar un nocaut que cambiara el resultado del combate.

Al final, los jueces le dieron el triunfo en las tarjetas por decisión dividida (47–48, 50–45, 49–46) a Cory Sandhagen, que pidió enfrentar al rankeado número uno, Merab Dvalishvili. Con el resultado, Chito Vera perdió una racha de cuatro victorias y la oportunidad de tener una pelea por el título ante Aljamain Sterling, campeón de la categoría.

En la entrevista sobre el octágono, el ecuatoriano pidió perdón a sus fanáticos presentes en la arena por su actuación ante el estadounidense y no puso excusas.

“Realmente me da mucha pena haber perdido porque sé que están aquí por mí. Simplemente hoy no pude prender el motor. Es culpa mía, no hay excusas“, dijo el peleador de peso gallo.

Marlon ‘Chito’ Vera, de 30 años, ahora cuenta con 20 victorias, 8 derrotas y un empate en las MMA. Por su parte, el estadounidense Cory Sandhagen, posee 16 triunfos y cuatro reveses como luchador profesional.