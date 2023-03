Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de marzo de 2023

Aries

Ten presente que las equivocaciones que cometiste hicieron más duro tu corazón, no permitas que esas decepciones te marquen, aprende a darte cuenta que la vida está llena de tropiezos y oportunidades, estas listo o lista para entablar una relación o buscar a la persona indicada. Algunas veces te las das de muy fuerte y quieres aparentar que no necesitas a nadie en tu vida para estar bien y feliz, sin embargo en tu interior se ve lo contrario pues deseas tener algo estable y conocer a esa persona que haga más felices tus días y compartan los sueños. Se aproxima algo de tensión en tu trabajo o escuela, no te pongas a la negativa, lo que es para ti ni quien te lo quise. Hay posibilidades de iniciar una relación solo es cuestión de decidirte, has tenido varias oportunidades sin embargo te aterra ser engañado o engañada, no temas a los que la vida te pone en frente, es mejor caer y levantarse pero al fin avanzar, que quedarte viendo como la vida pasa.

Tauro

Ten cuidado con contar planes pues la envidia te puede fregar muchos proyectos. Algunas veces sentirás ansiedad o querrás salir corriendo, aprende a controlar un poco y buscar a esas personas que te llenan de paz. No es momento de perder el tiempo y lamentarte por lo que no lograste, es momento de ponerte las pilas e ir por eso que quedó pendiente y en el pasado no se te fue dado, mientras tengas vida ingesu madre el mundo consigue lo que quiere y no des explicación mas que a quien de verdad valga la pena. Vienen oportunidades muy buenas en la cuestión de negocios, cambios en trabajo y posibilidades de que te ofrezcan algo mejor. Es momento de ver el pesado y pensar si donde estás ahora es el lugar que elegiste o planeaste, muchos de tus sueños se quedaron solo en pensamientos y recuerdos debido a tu falta de carácter, huevos u ovarios para realizarlos. Es momento de mandar a la tostada todo eso que te preocupa o te ha mermado tu paciencia, ten presente que lejos de ayudarte o beneficiarte solo te tiene pensando fregadera y media que no te beneficia en nada.

Géminis

Recuerda que la vida es una y no vale la pena amargarse o perder tu tiempo por ese tipo de personas pudiéndolo aprovechar con quien de verdad vale la pena y quiera estar a tu lado. Cuida lo que comes pues podrías estar expuesto o expuesta a enfermedades infecciosas. Aprende a quererte un chorro y a no esperar nada de nadie, a verte bien y estar bien, has descuidado tu físico y podría resultar difícil el perder de peso más adelante, ponte las pilas desde ahora. Pon todo en una balanza y visualiza qué es lo que más te conviene, seguir apostando y dando todo por alguien de quien solo te ofrece migajas de cariño o comenzar a enfocar tu fuerza y energía en alguien que te enseña a ser mejor persona y busca cualquier pretexto para tenerte a su lado? Cambia esas cuestiones negativas que no te permiten avanzar, ya no guardes rencores por la vida ni sigas culpándote de errores que no cometiste, a veces te cuelgas mucho y piensas que nadie sufre como tu, el día que conozcas la vida que llevan otras personas y que aún con eso están de pie y siguen luchando te darás cuenta de lo cobarde que has sido.

Cancer

Aprende a darle tiempo al tiempo y deja que la vida te sorprenda, si algo no salió bien no significa que siempre vaya ser así. Grandes cambios en tu manera de ver la vida se aproximan y en consecuencia sabrás poner un alto a todo eso que te hace daño y afecta tu energía. Algunas veces caes en los juegos de otras personas, no temas a enfrentar la vida y ve por cada meta que te trazaste, que nadie detenga tus sueños y metas, ten presente que el amor no es parte indispensable en tu vida, éste va llegar en el momento en que aprendas a enamorarte de ti, antes de pretender enamorarte de alguien más. Siempre fuerte, sabes lo que quieres y sabes luchar por conseguirlo, sin embargo cuando no lo cumples al poco tiempo te llegas a colgar mucho y caer en depresiones muy perras que hasta te llevan a pensar cosas fuera de serie. Enfermedades infecciosas podrían dañarte la existencia en estos días. No descuides mucho tu trabajo pues se te podría juntar y al final no vas encontrar la salida. Si esa persona no sabe reconocer todo el amor y esfuerzo que haces por verle bien, estas con la persona indicada, el día que dejes de mendigar cariño y amor por alguien a quien no le importas un reverendo cacahuete posiblemente comiencen a madurar y darte cuenta que no mereces cual quier fregadera para sentirte completo o completa.

Leo

A la tiznada la falsedad y la traición, si quieres ser respetado o respetada aprende por respetar a las demás personas. Quizás estarás algo cansado o cansada, sentirás que no has cumplido tus metas y sueños y solo has sobrevivido estos años, no le has sentido sabor a tu vida y fracaso tras fracaso en el amor y los negocios te han hecho duro el corazón y desconfiado de medio mundo, mucho de tu carácter ha sido definido por esos sucesos, te urge un cambio de actitud y personalidad y darte cuenta que vida solo tendrás una,tu decides si quieres vivir de rodillas o quieres iniciar con el pie derecho, no caigas por nadie y no permitas que ninguna situación arruine lo que eres y puedes llegar hacer. En este caso no fue así, ya no sigas dando oportunidades ni te rebajes al suelo, es momento de pensar más en ti y darte cuenta que no requieres de nadie para ser feliz por tus propios méritos. Quizás cometiste el grave error de confiar demasiado en personas que anteriormente ya te habían dañado la vida con traiciones, no esperes que las cosas cambien de la noche a la mañana, ten presente que las personas jamás cambian solo comienzan a mostrar su verdadero rostro o llegan a cambiar cuando la vida y las situaciones los obligan.

Virgo

Cambios en cuestiones de actitud, verás las cosas de otra manera, más maduro o madura y entenderás que muchas cosas malas que sucedieron en tu vida al final dejaron una gran enseñanza. Ama hasta que te duela pero nunca ames más de lo que te puede amar tu pareja pues cuando esta se vaya te va dejar de la tostada. A medida que pasen los días irá mejorando la relación con una persona con la que tuviste problemas en días pasados. Aguas con guardar rencores con quien te dañó la vida en tu pasado pues esas mismas cuestiones pueden ser las que no te dejen avanzar, el insomnio muchas de las veces se puede deber a salaciones o algo en tu alimentación no está funcionando. Posibilidades de una salida de la ciudad con amistades o familia. Cuídate de una persona de piel morena pues podría meterte en un gran problema. Ten presente que los tiempos de Dios son perfectos y si algo no se ha consolidado como quieres es porque aún no es tiempo para que así sea. Eso si, si sientes desprecio o falta de interés por parte de la otra persona aléjate, recuerda que no estás para esas fregaderas en estos momentos de tu vida. No te compliques mucha la existencia, no seas tan exigente a la hora de buscar peor es nada, el físico es importante pero recuerda que lo importante es los sentimientos de la persona, al final caricia donde sea encuentras. Si ya tienes una relación no atosigues tanto a tu pareja, recuerda que en el amor debe de haber libertad, a veces eres muy encajoso o encajosa y eso fastidia a tu pior es nada!

Libra

En primera parte está bien defender tus ideas y puntos de vista pero no caigas en provocaciones de personas tontas que solo buscan encenderte y ponerte de malas. Tu carácter podría meterte en un problemon muy grande, no sabes aguantar criticas y te enciendes muy rápido, eres muy de que quieres que se respete tu opinión y no cambias de opinión por nadie. Aprende a quererte y valorarte y darte cuenta que ningún tonto tiene el derecho a jugar con tus sentimientos. Viene una racha muy buena en tu relación en caso de tener pareja pues muchos de los errores o discusiones que se habían presentado se irán superando poco a poco con comprensión y amor, las mentiras piadosas no son validas, es mejor que hables con la verdad en los tiempos adecuados y no esperar que esa verdad salga a la luz y no vuelva a confiar en ti. Un viaje a finales de mes con familia podría ser ideal para fortalecer lazos. Basta de segundas oportunidades, ten presente que cuando hay amor no hay necesidad de andar buscando más de lo que ya tienes con una persona, cuando hay amor ser fiel es un placer. No pagues con traición, mejor pagale con indiferencia, desamor y olvido. Una amistad termina relación en estas fechas.

Escorpión

No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las fregadas relaciones. No te estreses ni pienses en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que la gente con tal de fregar inventan puras tonterías. Una amistad tuya te va buscar en estos días para que le des un consejo. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor. A causa de tus fregaderas, tonterías y estupideces es que estas viendo así el presente y tienes los caminos cerrados. Ya no temas a cambios, requieres dejarte de huevonerías y ponerte las pilas, muchas energías negativas que te cargabas han disminuido un chorro y el poder divino te protege. Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues en estos días te darás cuenta del tipo de amistades que te andas cargando y que de todas esas no se hace una. Son muy de buscarte solo para la borrachera o cuando necesitan algo pero no son capaces de ver cuando requieres de un consejo, un hombro o una palabra para sanar tu alma.

Sagitario

Recuerda que tu carácter ha sido formado con base en la vida que has llevado, algunas personas no les parece tu forma de ser pero al final si te quieren te aceptarán con todos tus defectos. Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener. No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti. Si estas soltero o soltera posibilidades de encamarte con persona que conocerás en una red social, no des las nalgas a la primera cita, por más caliente que andes debes aprender a darte a respetar y dejar el deseo, pues solo así podría surgir un mayor interés hacia tu persona por parte de esa persona que te interesa. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor anera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí.

Capricornio

En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en esas depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada. En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. Empiezas nuevo ciclo en el cual tu manera de pensar y ver la vida cambiará mucho, empezarás a sentir atracción por la persona que menos imaginabas y quien de nunca pensaste enamorarte. Debes aprender a no confías en todas las personas que te muestran una buena cara y otro día te mientan la madre pues son las que te podían meter en pedos bien fuertes. Si ya tienes pior es nada deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre. Arregla esos asuntos que te han traído para arriba y para abajo para que te no te vayan a fregar más adelante. La persona que te anda encendiendo el boiler va a comenzar a darse cuenta de tus sentimientos hacia él o ella, si notas que se va apartando de ti no te esfuerces en presionarlo o presionarla para que haga lo contrario, es mejor dejar en claro desde un principio si hay o no interés hacia ti, así no perderás tu tiempo. Cerrarás una etapa que te tenía con las mil angustias, debes aprender que las cosas pasan por algo y por lo general son para dejarte alguna enseñanza.

Acuario

No pretendas cambiar tu forma de ser para agradar a otras personas, recuerda que es tu esencia y es lo que te identificará como ser humano. Siempre que tengas tiempo ponte a meditar acerca de esos propósitos que juraste cumplir en este año, si tu no los cumples nadie los hará por ti. Si bien es cierto que la vida te ha dañado mucho también es cierto que has recibido lo que has merecido por tus actos del pasado, esa situación está por terminar pues estas por entrar en una etapa en que lograrás desarrollarte en esas áreas de tu vida que tan descuidada has tenido. Bájale 3 rayitas a tu carácter porque te vas a desquitar con quien no la debe ni la teme. Ve la vida de manera distinta y atrévete a salir de todo eso que no te deja avanzar a tu alrededor encontrarás personas importantes que podrían darte la fuerza que requieres para lograr ser lo que quieres ser. Deja de arrastrarte por cosas que no valen ni un centavo. No permitas que otras personas opinen de tu relación porque solo van a llenarte de piedras el buche y al final vas a salir molesto o molesta con tu pior es nada. Eres muy de quejarte por no lograr tus metas y objetivos pero no inviertes nada en hacerlo. Puede que te sientas triste al finalizar uno de estos días pues recordarás personas que ya no están a tu lado.

Piscis

No temas enfrentar a esa persona que solo te están dañando la vida, cierra ciclos y manda a la fregada a quien solo te busca por interés o necesidad. Es momento de comenzar a pensar un poco más en tus cosas antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Amores del pasado serán recordados pero no cometas el mismo error de comer lo mismo pues esta vez la comida podría dejarte un muy mal sabor de boca. Siempre en perro o perra, nunca dejado, siempre luchando por lo que quiere, pocas veces te has caído pero esas caídas te han servido para levantarte con más fuerza, no sueles volver a cometer las mismas equivocaciones y eres una persona de poca paciencia. Viene cambios muy buenos en el amor, si tienes una relación las cosas comenzarán a fluir mucho mejor solo trata de expresarte poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo las cosas como son. No es momento de cambios de última hora, debes planificar y pensar bien tus proyectos y lo que quieras realizar para que las cosas comiences a fluir de la mejor forma. Te va caer un dinero que no esperabas debes aprovecharlo y no mal gastarlo en cosas que no necesitas. Es momento de reconciliarte con el pasado para no volver a cometer los mismos errores, agradece los momentos malos y los buenos y aprende la lección. Viene un viaje que se comenzará a planear en próximas fechas será con amistades o con pareja, cuida los gastos para que no te agarren por sorpresa.