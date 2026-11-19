Muy poco probable hasta hace unos meses, pero el republicano Ted Cruz invitó al demócrata James Talarico a tomar café o tequila para acordar cómo unir esfuerzos en el Senado para trabajar en beneficio de Texas.

Talarico se convirtió en una de las grandes sorpresas de las elecciones intermedias tras vencer en la boleta al conservador Ken Paxton en la disputa por un escaño en el Senado representando al “Estado de la Estrella Solitaria”.

Previo al triunfo del aspirante a pastor, ningún demócrata había logrado ganar una elección al Senado en Texas desde 1988.

Sin embargo, la clave de la exitosa campaña de Talarico parece haber sido que, en lugar de dedicarse a despotricar en contra de sus adversarios, se enfocó en detectar la problemática real de los ciudadanos a quienes pretendía representar ofreciéndoles propuestas reales de solución.

Luego de consumarse su victoria en las elecciones, Ted Cruz es quien ahora está tratando de lograr un acercamiento con el demócrata de 37 años.

“Esa noche le dije que estaría encantado de trabajar con él si quería colaborar en temas importantes que beneficiaran a Texas.

Lo invité a sentarse y tomar un café conmigo. Todavía no lo hemos hecho. Quizás incluso le dé un trago de tequila, a ver si se relaja un poco”, mencionó el político nacido en Calgary, Canadá.

With our new majority, we must:



? Deliver bold cost relief

? Get big money out of politics

? Ban gerrymandering

? Pass universal healthcare

? Invest in education

? Create a pathway to citizenship

? Build millions of homes

? Regulate AI & data centers

? End forever wars pic.twitter.com/8W35E2ikl3 — James Talarico (@jamestalarico) November 13, 2026

Semanas antes de celebrarse los comicios, mientras Donald Trump aseguraba que el Partido Republicano conservaría el control de ambas Cámaras, Cruz anticipaba una descomunal derrota para los conservadores.

“Estoy preocupado. Lo que estamos viendo en todo el país es una participación masiva de votantes demócratas. Están motivados, odian a Donald Trump.

Si las elecciones terminaran hoy, si solo se contaran los votos anticipados emitidos hasta ahora, los republicanos sufrirían una derrota aplastante”, expuso.

Días después de cumplirse su pronóstico, Cruz se comprometió a reconstruir al Partido Republicano.

“No nos hemos convertido de repente en un grupo de liberales comunistas que comen tofu, prohíben las armas y usan tutús. Eso no somos nosotros. Texas sigue siendo Texas”, expresó.

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