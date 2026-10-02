J.D. Vance contempla a Ted Cruz postulándose a la presidencia en 2028

James David Vance, vicepresidente de la nación, anticipa que su correligionario de partido, Ted Cruz, senador por Texas, terminará por presentando su candidatura a la presidencia en 2028.

Durante una entrevista otorgada a la cadena de televisión NBC News, el segundo hombre de mayor autoridad en la Casa Blanca, trazó una ruta de lo que bajo su perspectiva ocurrirá en la arena política durante las próximas semanas.

“Para mí es obvio que, en este preciso momento, Ted Cruz se postula para presidente”, expresó.

Cuestionado sobre si él piensa seguirle los pasos al político nacido en Calgary, Canadá, y también presentar una candidatura, Vance prefiere continuar en espera de un mejor momento, al menos hasta definir cómo quedará tanto la Cámara de Representantes como el Senado una vez concluidas las elecciones de mitad de mandato.

“En este momento trato de ayudar a elegir a los republicanos. Eso es lo que voy a seguir haciendo”, refirió el conservador de Ohio a quien su partido también le encomendó la trascendental función de recolectar fondos para el Partido Republicano.

Ted Cruz tiene garantizado su cargo como senador por Texas hasta enero de 2031. (Crédito: Nathan Howard / AP)

En 2016, el abogado Rafael Edward Cruz, nombre completo del legislador de 52 años, se quedó a la orilla de la nominación republicana despejándole el camino a Donald Trump quien a la postre terminó imponiéndose a Hillary Clinton para concretar su arribo a la Casa Blanca.

Desde entonces, se ha mantenido al acecho aguardando pacientemente al momento adecuado para, otra vez, intentar al menos conseguir la candidatura presidencial republicana.

Con respecto a J.D. Vance, su lucha por dar el siguiente gran paso en su carrera política está supeditada a la posibilidad de que Marco Rubio, secretario de Estado, decida no participar en los comicios a celebrarse dentro de dos años.

Mientras en algunas encuestas, el vicepresidente estadounidense figura como favorito para recibir la estafeta de Trump al concluir su administración; en otras la inclinación apunta hacia su secretario de Estado cuya labor cerrando acuerdos de colaboración con otros países para recibir a inmigrantes deportados, tiene fascinado al mandatario de la nación.

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