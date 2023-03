Mike Tyson duda de su predicción de nocaut y dice que “no se enfadaría” si Ryan García vence a Gervonta Davis

El próximo 22 de abril, Ryan García y Gervonta Davis se enfrentarán en el T-Mobile Arena en Las Vegas (EE.UU.), y las opiniones de las diferentes personalidades del boxeo sobre quién saldrá con el brazo levantado están divididas. La leyenda del deporte Mike Tyson es uno de ellos y, aunque anteriormente veía a Tank como el favorito, ahora cree que el californiano podría ser el ganador.

En declaraciones para ESNews, Iron Mike expresó que después de entrevistar a García en podcast empezó a dudar si Davis sería el vencedor de la pelea porque se contagió de la energía y personalidad de King Ry.

“Escucha, yo era uno de esos tipos que decían que Tank lo iba a noquear, pero ahora me tiene pensando. Intoxicó a todo el estudio, tiene a todos los que estaban allí preguntándose ahora. Antes, todos decían que Tank lo atravesaría, ahora, solo por estar en su presencia y su conversación, la forma en que intoxicaba a todo el estudio, wow. Pensé que Tank iba a ganar, pero si Ryan gana, no me enfadaría”, dijo Tyson.

Cabe resaltar que en la previa del combate entre Jake Paul y Tommy Fury, donde el británico venció por primera vez al también youtuber, Tyson había asegurado que Tank que el duelo no llegaría a los 12 rounds, prediciendo un nocaut del estadounidense sobre Ryan García.

“Es una buena pelea. Tengo que decir que Gervonta Davis va a ganar, pero será un buen combate. No creo que llegue a los 12 rounds”, expresó Iron Mike a FightHub TV.

Ryan García, de 24 años, regresó en 2022 con victorias sobre Emmanuel Tagoe y Javier Fortuna. King Ry tiene récord invicto después de 23 peleas, 19 de ellas por nocaut. Por su parte, Gervonta Davis subió por última vez al ring el pasado mes de enero cuando venció a Héctor Luis García por nocaut técnico. El campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) también posee marca inmaculada después de 28 combates, 26 de los cuales las ganó por la vía rápida.

