Hasbulla ‘intercambió golpes’ con Mike Tyson en el podcast del exboxeador y se vuelve viral (Video)

Hasbulla Magomedov sigue ampliando su lista de conocidos en los deportes de combate. Esta vez el influencer ruso conversó con Mike Tyson y también aprovecharon el momento para ‘intercambiar algunos golpes‘ en el set del podcast Hotboxin que dirige el exboxeador.

El divertido encuentro fue compartido por Iron Mike en su cuenta oficial de Instagram e inmediatamente se volvió viral en Internet. En el video se puede ver a Hasbulla lanzado golpes con unos guantes, mientras Tyson se defiende. Una mano derecha del ruso casi sorprende al excampeón mundial y desató las risas entre los presentes.

“Creo que Hasbulla está realmente tratando de noquearme“, escribió la leyenda del boxeo en la publicación.

¿Quién es Hasbulla Magomedov?

Hasbulla Magomedov es un influencer de 19 años que nació en Daguestán (Rusia) y sufre de una enfermedad llamada acondroplasia. Esta afección causa problemas en el desarrollo de los huesos y los cartílagos de los brazos y las piernas. Por ello, la estrella de las redes sociales se ve y habla como un niño.

El joven ruso se hizo popular por subir videos de humor a sus redes sociales, donde cuenta con 7,8 millones de seguidores. Su fama creció tan rápidamente que lo hizo conocer a muchas personalidades, entre ellas, a Khabib Nurmagomedov, exluchador de la UFC y uno de los mejores de las MMA. View this post on Instagram A post shared by Hasbulla Magomedov (@hasbulla.hushetskiy)

Su amistad lo ayudó a darse a conocer en la UFC, ya que suele acompañar al exluchador a los eventos de la compañía más grande de MMA cuando pelean los pupilos de Nurmagomedov. De allí su popularidad entre los peleadores y boxeadores.

Sigue leyendo: