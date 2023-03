¿Shakira ya tiene el reemplazo de Piqué?: Lo que se sabe del supuesto nuevo novio

La cantante Shakira podría estar envuelta en una nueva relación amorosa, según información compartida por el portal OK Diario. Tras su polémica separación de Gerard Piqué en junio de 2022, la colombiana ha sido relacionada con un hombre misterioso que reside en Miami, Estados Unidos.

Según el medio, Shakira habría conocido a su nuevo presunto novio hace cuatro meses, y se encontraría en una relación clandestina que estaría ahora viendo la luz.

Los rumores sobre la nueva pareja de Shakira han aumentado en las últimas semanas, y algunos medios han recogido la información publicada por OK Diario. Según el portal, la cantante colombiana habría adelantado para los próximos días su mudanza a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha para estar cerca de su nuevo amor.

Aunque no se han dado mayores detalles sobre la identidad del hombre, OK Diario asegura que no se trata de su ex, Antonio de la Rúa, quien reside en la ciudad estadounidense. Tampoco sería el cantante Alejandro Sanz, con quien también se le ha relacionado.

Este no es el primer rumor de relación amorosa que se ha vinculado a Shakira desde su separación de Piqué en 2022. En noviembre del mismo año, se especuló que tenía un romance con su instructor de surf, Gorka Ezkurdia, algo que ella misma desmintió públicamente pidiendo “respeto” para ella y sus hijos.

Shakira, de 46 años, no ha confirmado ni desmentido esta información, y se espera que próximamente se conozcan más detalles sobre esta supuesta nueva relación.

Hace unos días se dio a conocer que Nidia Ripoll, la madre de la barranquillera, sufrió una trombosis en una de sus piernas, lo que resultó en su ingreso de emergencia en una clínica de Barcelona. Sin embargo, la cadena NBC confirmó recientemente que la señora Ripoll ya se encontraba en casa bajo los cuidados de su hija. Afortunadamente, se informó que el coágulo de sangre causado por la trombosis no llegó al cerebro.

A pesar de que Shakira está disfrutando de un gran momento en su carrera, incluso rompiendo Récords Guinness con su colaboración en el Music Sessions #53 con Bizarrap, en el que se desahoga y envía mensajes contundentes a su expareja Gerard Piqué y su novia, su vida personal continúa presentando algunos obstáculos.

