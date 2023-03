Enfermar de COVID durante el embarazo podría aumentar el riesgo de obesidad en los niños

Los niños nacidos de madres que pasaron la COVID-19 durante el embarazo pueden ser más propensos a desarrollar obesidad, señala un estudio publicado por investigadores estadounidenses.

Los resultados “sugieren que los niños expuestos en el útero a la COVID-19 materna presentan un patrón de crecimiento alterado en los primeros años de vida que puede aumentar su riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares con el tiempo“, dijo Lindsay Foruman, una de las autoras del Hospital General de Massachusetts (EE.UU.).

Para confirmar estas asociaciones “se necesitan estudios más amplios con una mayor duración del seguimiento”, agregó Andrea Edlow, del Hospital General de Massachusetts (EE.UU.). El estudio que publica Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism se centró en unos 150 bebés nacidos de madres que habían padecido la enfermedad durante el embarazo.

Unlike male #offspring, female offspring of mothers with a positive #COVID-19 test during #pregnancy are not at an increased risk of developing neurodevelopmental disorders, according to a recent study published in JAMA Network Open. https://t.co/VqmT8Hsegc

— Contemporary Pediatrics (@ContempPEDS) March 29, 2023