Donald Trump, acusado por el gran jurado de Nueva York, debe comparecer ante el tribunal el martes

Un gran jurado de Nueva York votó el jueves para acusar por delitos penales al expresidente Donald Trump en relación con un pago de $130,000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016.

[ÚLTIMA NOTICIA] Gran jurado vota a favor de acusar penalmente a Donald Trump en el caso de soborno https://t.co/qevRgthpMD pic.twitter.com/6vt3wNdfHL — La Opinión (@LaOpinionLA) March 30, 2023

La abogada de Trump, Susan Necheles, dijo a NBC News que se espera que el expresidente, que vive en Florida, sea procesado el martes. Se espera que se entregue a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina.

“El presidente Trump ha sido acusado. No cometió ningún delito. Lucharemos enérgicamente contra este enjuiciamiento político en los tribunales”, dijeron Necheles y Tacopina en un comunicado conjunto citado por NBC News.

Se espera tentativamente que el expresidente comparezca ante el juez Juan Merchan pasadas las 2:15 p.m. del martes próximo en Manhattan, dijeron dos funcionarios a NBC News. Eso está sujeto a cambios.

Trump es el primer expresidente en ser acusado de un delito, un acontecimiento que repercutirá en todo el país. La acusación se produce cuando es el principal contendiente que busca la nominación presidencial republicana en las elecciones de 2024.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, confirmó la acusación el jueves por la noche.

“Esta noche nos comunicamos con el abogado del Sr. Trump para coordinar su entrega a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan para la lectura de cargos en una acusación de la Corte Suprema, que permanece sellada. Se proporcionará orientación cuando se seleccione la fecha de lectura de cargos”, dice un comunicado de la oficina de Bragg.

El número de cargos que enfrenta Trump en la acusación no se reveló el jueves. Y no se sabía si la acusación se limitaba a la conducta relacionada con el pago a Daniels o si también incluye la conducta relacionada con un pago separado de dinero secreto a la exmodelo de Playboy Karen McDougal por parte del editor de The National Enquirer.

Trump fue tomado por sorpresa por la noticia de la acusación, según varios informes de los medios. Criticó la decisión, calificándola de “persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia”. Apenas el miércoles, había dicho en una publicación en las redes sociales que se había “ganado tanto respeto por este gran jurado”.

En su red Truth Social, Trump, que previamente había cargado contra el Partido Demócrata y contra el presidente Joe Biden, atacó la imparcialidad del tribunal neoyorquino que lo tiene que juzgar.

“Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mi porque yo estoy con el Pueblo Americano -escribió-, ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York”, afirmó Trump.

El cargo se deriva de la investigación del fiscal de distrito sobre cómo la Organización Trump registró un reembolso al entonces abogado de Trump, Michael Cohen, después de que Cohen le pagó a Daniels, también conocida como Stephanie Clifford, para mantenerla callada sobre un presunto encuentro sexual que dice haber tenido con con Donald Trump en 2006 y que podría haber influido en el resultado de las elecciones en 2016.

La Organización Trump en los registros comerciales describió el reembolso a Cohen como un gasto legal.

La falsificación de registros comerciales es un delito menor según la ley de Nueva York, pero puede elevarse a un delito grave si la declaración errónea se hizo para encubrir otro delito.

