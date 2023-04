Clara Chía vive incómodo instante con los amigos de Piqué ¿Prefieren a Shakira?

Después de que Shakira sacara la polémica canción con Bizarrap donde lanza indirectas a la actual pareja de su ex Gerard Piqué, Clara Chía Martí. No deja de lloverle sobre mojado a la susodicha, pues ahora fue víctima de los amigos del exfutbolista.

Esta vez se dejó ver con una actitud muy incómoda en el cumpleaños de Ibai Llanos, el streamer español y amigo íntimo de Piqué.

Pues no soportó algunos detalles de los amigos del exjugador del Barcelona. Ya que fue captada padeciendo de algunos desaires incluyendo los de su propio novio.

Y la reciente, supuesta indirecta de Shakira en redes sociales, tampoco ayudó a evitar que las amistades de Gerard la respetaran como se debe.

Pues estos se pasaron con el trato hacia la polémica Clara Shía. Ya que cuando llegó a la fiesta de Ibai, lo hizo de la mano de Piqué, pero ella nunca se adaptó al ambiente y desde el primer minuto se le notó distante y excesivamente incómoda.

Mientras esto sucedía, no faltó quien grabara el momento y pudiera captar las reacciones de la joven al ver una cámara hacia ella, mientras huía del instante para aislarse sigilosamente. Todo esto aconteciendo en un salón de fiestas.

En el evento, se puede apreciar a Clara Chía luciendo un atuendo en color negro y destacando por su cabellera rubia.

Mientras que Piqué luce feliz y saca su celular para grabar parte del festejo a su amigo, pero Clara Chía se ve apartada e incómoda sin conocer a nadie. Luego, se ve a Clara sentada al lado de Piqué, pero ninguno de los invitados se acerca a platicar con ella. Y se podría decir que la ignoran olímpicamente.

Lo que sin duda la lastimó, pues no se le ve contenta con el trato hacia ella. Pero para las amistades del jugador sin duda es difícil adaptarse a la nueva realidad, cuando Shakira siempre fue tan afable y accesible con ellos durante 12 años que duró la relación.

Ante esto, los cibernautas no dudaron en atacar a Clara y mostrar de nueva cuenta su apoyo a Shakira. Pero de una forma poco loable, ya que no dejaron de insultarla en redes sociales ante estas imágenes que ya se hicieron virales, y donde ponían todo tipo de comentarios: “Claramente tiene que sentir vergüenza, no es una relación sana”

