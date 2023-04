¿Luis Miguel y Shakira se odian? Esto es lo que se sabe

Si hay dos artistas a los que el mundo entero está rendido sin duda es Luis Miguel y Shakira. Tales monstruos de la industria de la música hispana han entregado todo por sus carreras, pero justo eso habría hecho que discrepen y de plano no se soporte.

O al menos eso dio a conocer el polémico programa de YouTube “Chisme no Like”, quienes señalan que los famosos no se pueden ver ni en pintura pues no compaginan, sobre todo, en temas musicales.

Y sí, es real que cada uno tiene su estilo bien definido, pero habría un detalle que podría haberlos unido, pero ni eso. Serían las baladas, pero no, como buen Aries y Acuario, son empeñados en sus ideas y nadie los hará cambiar de idea.

Según dicho show el intérprete de “La Incondicional” se habría dado a la tarea de contactar a Shakira. Esto con el objetivo de que le compusiera tres melodías.

Todo iba bien hasta que las cosas comenzaron a descomponerse, pues tras varias reuniones con su equipo de trabajo no llegaron a un acuerdo económico.

De acuerdo a lo que revelaron la oferta monetaria que le hizo Luis Miguel era mucho menor a lo que ella solicitaba, además que no la convenció el estilo que pedía.

Esta respuesta no le agrado nada al cantante de “Fría como el viento”, pues se habría enfurecido con la colombiana. A tal grado de no desear trabajar con ella en proyectos a futuro.

Incluso esta situación de desaires se intensificó cuando ambos fueron solicitados para trabajar en la película “El Zorro”, pero se señaló que al saber de la presencia del cantante Shakira rechazó participar.

Relación muy distinta a la que sostiene la sudamericana con el hermano menor del “Sol de México”, Alejandro Basteri.

Pues incluso cuando anunció que había finalizado su relación con Gerard Piqué, Basteri fue uno de tantos que le dio todo su apoyo y cariño a la intérprete de “Antología”. Y por medio de su cuenta de Instagram le dejó un sentido mensaje.

“Mil años con mi colombiana preferida. Besos, amiga”, es el mensaje con el que el hermano del cantante compartió una fotografía junto a Shakira, lo que demuestra que sostienen una amistad pese a los conflictos que la cantante tiene con el intérprete de “Hasta que me olvides”, quien se niega a tener algún tipo de contacto con ella aun cuando se trate de importantes proyectos.

