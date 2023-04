De “Iron Man” a “El Sombrerero”: estos son los personajes mejor pagados de Hollywood

Consolidar una carrera exitosa en Hollywood no es tarea fácil y sin importar el talento o reconocimiento mundial, no muchos actores logran obtener el papel de sus sueños y ganarse el cariño del público por varias generaciones.

Es por eso que te compartimos un recuento de los personajes mejor pagados de Hollywood, así como a los actores que les han dado vida a través de los años.

“Iron Man” de Robert Downey Jr.

El actor estadounidense Robert Downey Jr. se robó el corazón del público gracias a su ingreso al Universo Cinematográfico Marvel (UCM) de la mano de uno de los personajes más queridos: Iron Man.

Robert Downey Jr. | Foto: Rich Polk/Getty Images for Disney

Durante la primera entrega de la saga, el famoso habría recibido aproximadamente $500,000 dólares, mientras que para “Los Vengadores” ganó $50,000,000 de dólares, así lo informó GQ.

En los años posteriores, el artista debutó en la revista Forbes por su exorbitantes ganancias que iban de los $33,000,000 a los $48,000,000. En total, se estima que durante el tiempo que usó la armadura, Downey Jr se embolsó un estimado de $435,000,000 de dóalres.

“Agente J” de Will Smith

A pesar de los escándalos que ha protagonizado, el actor Will Smith debutó en la lista gracias a su participación en la cinta ‘Man in Black’. Según un artículo difundido por The Hollywood Reporter, para la película “Los Hombres de Negro 3”, el esposo de Jada Pinkett-Smith recibió alrededor de $100,000,000 millones, lo cual lo posicionaría sin lugar a dudas en uno de los artistas mejor pagados.

“El sombrerero” de Johnny Depp

En el año 2010, Tim Burton se aventuró a dirigir su versión de la icónica historia de “Alicia en el país de las maravillas”, donde Johnny Depp interpretó a el personaje de “El Sombrerero”. De acuerdo con el medio británico Telegraph, el estadounidense obtuvo un aproximado de $62,000,000 de dólares.

“Neo” de Keanu Reeves

Para el actor Keanu Reeves la saga de “Matrix” le ha valido para ganarse mucho más que el cariño del público. Y es que gracias a ‘Neo’, llegó a ganar $15,000,000 millones de dólares por adelantado. Por las cuatro cintas que ha realizado bajo este personaje, el actor recaudó poco más de $250,000,000 de dólares.

No podemos olvidarnos que no toda esta fortuna se ha quedado en sus bolsillos, pues donó el 70% del total de su sueldo en The Matrix: Resurrections ($31,500,000 de dólares), a la investigación contra el cáncer, específicamente para la leucemia.

“Indiana Jones” de Harrison Ford

Harrison Ford, conocido por participar en la reconocida saga de Star Wars, logró entrar en la lista de personajes mejores pagados con el rol de “Indiana Jones”. Hasta el momento se sabe que en la cinta ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’, Ford obtuvo alrededor de $65,000,000 de dólares como retribución.

