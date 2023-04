“La propaganda estatal rusa está preparando a la gente para que piense que la guerra nuclear no es algo malo”

Las autoridades rusas cerraron su periódico, pero el periodista Dmitry Muratov se niega a ser silenciado.

Cuando nos reunimos en Moscú, al editor en jefe de Novaya Gazeta y premio Nobel de la Paz ruso le preocupa hasta dónde llegará llegará el Kremlin en su confrontación con Occidente.

“Dos generaciones han vivido sin la amenaza de una guerra nuclear”, me dice Muratov.

“We see how Russian propaganda is preparing people to think that nuclear war isn’t bad.” In conversation with Russian journalist and Nobel Peace Prize winner Dmitry Muratov. Producer @BBCWillVernon @BBCNews pic.twitter.com/RcHYJOdgc2

